Quando esce nel 2026 I Delitti del Barlume 13, la nuova stagione della popolare collection di film-tv targati Palomar e Sky? Poche ore dopo la messa in onda del terzo e ultimo film del 2025, ovvero quelli che hanno composto la dodicesima stagione della serie, i fan dei “bambini” si chiedono se nel 2026 ci saranno nuovi episodi da vedere in tv e in streaming su NOW.

Il BarLume, una presenza fissa per Sky

Considerato che la prima puntata de I Delitti del BarLume è andata in onda nel 2013, si può tranquillamente dire che questa serie tv è diventata una colonna portante del palinsesto di Sky, in particolare di Sky Cinema Uno, che ne ospita la messa in onda,

I Delitti del BarLume è nato come adattamento televisivo dei romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio, ma l’ultimo episodio scritto dall’autore risale al 2023: non un problema, per gli sceneggiatori, che si sono potuti sbizzarrire con storie che non provengono dai libri, permettendo alla serie di avere una vita propria rispetto ai romanzi.

Nel corso degli anni, quindi, I Delitti del BarLume sono diventati una delle serie tv più longeve non solo di Sky, ma di tutta la tv italiana, affrontando anche momenti dolorosi, come la scomparsa di Carlo Monni (interprete di Ampelio, uno dei vecchini della serie) e di Marcello Marziali (il cui Gino è stato ricordato anche nella dodicesima stagione). In questi anni non sono mancate neanche le guest-star: da ricordare Orietta Berti, Mara Maionchi e, nel terzo episodio della dodicesima stagione, Concita De Gregorio.

I Delitti del Barlume 13 torna nel 2026

Se da parte di Sky manda una conferma ufficiale su una stagione 13 de I Delitti del BarLume, a rassicurare i fan della serie su un suo ritorno nel 2026 è Roan Johnson, che ne è regista e produttore creativo. In un post su Instagram con cui dava l’appuntamento per l’ultimo episodio (diretto da Milena Cocozza), il regista ha scritto “Alla prossima stagione!”.

Non una semplice promessa, a quanto pare: nei commenti il regista ha risposto a un follower che gli ha chiesto conferma di nuovi episodi con un deciso “Certo! Stiamo già scrivendo la [stagione] 13”. I Delitti del Barlume 13, quindi, è realtà.

Quando esce I Delitti del BarLume 13?

Sulla data di uscita degli episodi, possiamo ipotizzare che Sky rispetti la tempistica degli ultimi anni: se ora, a gennaio, si è al lavoro sulla stesura degli episodi, le riprese e l’apertura del set dovrebbero avvenire in primavera ed estate, per permettere alla post-produzione di lavorare in autunno e avere pronti gli episodi per inizio anno. Quindi, molto probabilmente I Delitti del BarLume 13 dovrebbe andare in onda nei primi mesi del 2026.