I Delitti del BarLume 2025 segneranno inevitabilmente un punto di vista nella storia della serie tv targata Palomar e Sky. Perché i tre nuovi film-tv in onda da lunedì 13 gennaio, anche in streaming su NOW, sono i primi senza Marcello Marziali: l’interprete di Gino Rimediotti, infatti, è venuto a mancare a fine novembre 2023.

Se gli episodi andati in onda nel 2024, dopo la notizia della scomparsa dell’attore, lo hanno visto ancora tra i protagonisti perché girati in estate, quelli trasmessi in queste settimane segnano l’addio definitivo della serie all’attore e al personaggio. O forse no?

Che fine fa Gino ne I Delitti del BarLume?

-ATTENZIONE: SPOILER SUL PRIMO EPISODIO DE I DELITTI DEL BARLUME 2025-

Va detto, infatti, che la squadra di sceneggiatori capitanata dal regista(anche consulente creativo della serie) ha trovato un tenero e simpatico escamotage per far uscire di scena il personaggio di Gino, senza però chiudere la sua storyline in modo drammatico.

Nell’episodio “Non è un paese per bimbi” il caso di puntata è rappresentato proprio dalla scomparsa improvvisa di Gino. Mentre i sui tre amici Pilade (Atos Davini), Aldo (Massimo Paganelli) ed Emo (Alessandro Benvenuti) pensano a una burla ma solo per nascondere un po’ di preoccupazione, a prendere sul serio la sua scomparsa è la Fusco (Lucia Mascino).

Indagando, proprio lei riesce a ricostruire cosa sia successo al vecchino: la sua domestica Bruna aveva scoperto un importante quantità di diamanti che due sorelle di origine cinese ma nate e cresciute a Siena stavano custodendo per un cantonese, che gliene inviava di tanto in tanto insieme ad altra merce. Le due sorelle, per arrotondare, conservavano i diamanti per conto suo, finché Bruna non li ha trovati mentre svolgeva per loro dei servizi di pulizia e li ha rubati.

Le due ragazze hanno allora chiesto un incontro con la domestica, che però nel frattempo aveva nascosto i diamanti in una stanza segreta della casa di Gino, scoperta per caso dalla sorella Foschina (Valeria Vitti). Se Bruna è morta nel tentativo di scappare dal magazzino, spaventata, per Gino le cose sono andate meglio. Il vecchino ha infatti trovato i diamanti e colto al volo l’occasione per andarsene via da Pineta: Gino ha preso il primo volo disponibile per le Seychelles, dove ha deciso di andare a vivere.

La tenere trovata per salutare Gino

In tutto questo, nel corso dell’episodio il personaggio di Gino compare per ben due volte, grazie all’ingegno di autori e registi e con un po’ di aiuto di riprese passate e delle nuove tecnologie. Gino, infatti, compare prima in sogno a Massimo (Filippo Timi), dandogli un importante suggerimento per la risoluzione del caso, e poi in videochiamata con i suoi tre amici, al BarLume.

Il saluto di Gino a Pilade, Aldo ed Emo è in puro stile BarLume: Rimediotti riduce la loro amicizia a “conoscenza” per giustificare il fatto di essersene andato senza dire loro nulla, ma poi si fa scappare un “Bimbi, vi c’ho nel cuore”, collegato da una spiaggia. È Pilade, poco dopo, a farsi portavoce dell’affetto per Gino non solo da parte dei tre bimbi ma di tutta la serie, dicendo “quella bestia di Gino ci mancherà”.

In questo modo, l’addio a Gino non è definitivo: gli sceneggiatori sanno che, grazie all’intelligenza artificiale, potranno riportare in onda il personaggio anche se a piccole dosi. Così facendo, Marziali continuerà a vivere nel mondo del BarLume.