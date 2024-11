Era il lontano 2020 quando Sky Italia annunciò la prima serie tv dei fratelli D’Innocenzo, all’epoca reduci dalla vittoria dell’Orso d’argento al Festival di Berlino con “Favolacce”: ora Dostoevskij è pronta ad andare in onda, portando in scena un noir tutto italiano e una caccia a un serial killer raccontata in modo unico, in un thriller psicologico cupo e visivamente intrigante. Unico anche la modalità di visione della serie che, a differenza delle altre serie Sky Original, viene messa interamente a disposizione da subito. Ma di cosa parla Dostoevskij? Per saperlo, proseguite nella lettura!

Dostoevskij serie tv, uscita Sky

Con una mossa più unica che rara, Sky Italia ha deciso di rendere disponibili da subito tutti gli episodi. Mercoledì 27 novembre 2024, infatti, dalle 21:15 alle 03:25 su Sky Atlantic vanno in onda i sei episodi della serie, uno dietro l’altro, in una sorta di maratona notturna. Nello stesso giorno, inoltre, gli episodi sono tutti disponibili anche in streaming su NOW.

Dostoevskij serie tv, dove vederla in streaming?

Oltre che durante la messa in onda su Sky Atlantic, è possibile vedere Dostoevskij in streaming su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Tutti gli episodi della serie sono caricati sulla piattaforma il 27 novembre.

Dostoevskij serie tv, trama

In una provincia carnale e crepuscolare, l’investigatore Enzo Vitello (Filippo Timi), uomo dal torbido passato, è ossessionato da “Dostoevskij”, un killer seriale che uccide con una modalità costante: accanto al corpo l’omicida lascia trascritta su una lettera la propria visione del mondo, descrivendo gli ultimi attimi di vita della vittima.

Sedotto e intorpidito da un’oscurità che sente risuonare al suo interno da sempre, Vitello comincia un segreto rapporto epistolare con l’assassino, costringendosi a guardare dentro di sé affrontando le torture che si è auto-inflitto per sopravvivere a qualcosa che conosceremo nel corso del racconto. Lo stesso segreto che l’aveva indotto ad abbandonare la figlia Ambra (Carlotta Gamba) in tenera età.

Dostoevskij serie tv, cast

Il cast della serie tv è guidato da Filippo Timi, attore che su Sky è anche protagonista de I delitti del BarLume.

Filippo Timi è Enzo Vitello;

Gabriel Montesi è Bonocore;

Carlotta Gamba è Ambra;

Federico Vanni è Bonomolo;

Giulia Salvarani è Patrizia Piscopo;

Leonardo Capuano è Michelangelo Pasquire;

Leonardo Lidi è Marco Carannante;

Maria Giulia Toscano è Clara;

Irene De Santis è Francisca;

Rocco Mazzarita è Andrea Alletto;

Barnaba Bonafaccia è Matteo Santorsola;

Ivano Picciallo è Giorgio Musilli;

Nicola Trambusti è Paolo Graci;

Giuseppe Loconsole è Daniele Sanges;

Ivan Zerbinati è l’educatore della casa famiglia;

Barbara Chiesa è Elena Sambadaro;

Marco De Bella è Renato Chiodo;

Luca Lionello è Lorenzo Enna;

Giulio Pranno è il barista.

Dostoevskij, registi e sceneggiatori

La serie Sky Original è diretta da Damiano e Fabio D’Innocenzo, che hanno anche scritto il soggetto e la sceneggiatura. La serie è una produzione Sky Studios prodotta con Paco Cinematografica.

Dostoevskij serie tv, quante puntate sono?

In tutto gli episodi della serie tv sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti.

Dov’è stata girata la serie tv Dostoevskij?

Le riprese della serie tv si sono svolte tra l’autunno 2022 e l’inverno 2023 nel Lazio, tra Tivoli, Guidonia ad Ardea. In quest’ultimo caso si è girato nell’area davanti al parcheggio Mordi e Fuggi, in via Laurentina, via Merano e la zona in cui si trova la sede comunale di via Salvo d’Acquisto.

Dostoevskij, libro

La serie tv non è tratta da un libro, ma il 22 novembre è uscito “Indizi”, edito da La Nave di Teseo (collana Oceani). Il libro raccoglie la sceneggiatura e gli storyboard inediti della serie e attraverso gli schizzi di Damiano e Fabio D’Innocenzo racconta come è nato l’universo di Dostoevskij, attraverso un costante confronto tra i fratelli.

Dostoevskij serie tv è una storia vera?

No, la serie tv non è ispirata a fatti realmente accaduti, ma è frutto della fantasia dei fratelli d’Innocenzo.

Dostoevskij serie tv, trailer

Ecco il trailer di Dostoevskij: