Il sequel della trilogia cinematografica di Massimiliano Bruno debutta su Sky e su NOW, con un nuovo viaggio nel tempo e nuovi guai per i tre protagonisti

Li abbiamo conosciuti al cinema, ma ora il trio sgangherato alle prese con i viaggi nel tempo è pronto a viaggiare ancora, sì, ma sul piccolo schermo. Non ci resta che il crimine-La serie è la nuova produzione Sky Original che si propone come seguito della trilogia ideata e diretta da Massimiliano Bruno uscita nelle sale dal 2019 al 2022. Dopo tre film, quindi, i tre protagonisti sono pronti a viaggiare ancora, ma questa volta la faranno davvero grossa. Curiosi di sapere cosa combineranno? Proseguite nella lettura!

Quando inizia Non ci resta che il crimine – La serie?

La nuova serie tv di Sky va in onda a partire da venerdì 1° dicembre 2023, alle 21:15, su Sky Serie ed in streaming su NOW.

Non ci resta che il crimine-La serie, la trama

(Maro Giallini), Giuseppe (Gian Marco Tognazzi) e Claudio (Giampaolo Morelli) si trovano di nuovo riuniti, stavolta per un’avventura nel 1970. Dopo aver scoperto di essere stato adottato, Giuseppe decide di cercare la sua vera madre, incurante degli avvertimenti del loro amico e scienziato Gianfranco (Massimiliano Bruno): se si cambia il passato cambia anche il presente.

Giuseppe riesce a incontrarla a un happening a casa di Duccio Casati (Lastrico), un ricco borghese dalle idee progressiste che ha preso a cuore la causa dei ragazzi del movimento studentesco. Ma l’emozione che travolge Giuseppe nel ritrovare Linda (Grace Ambrose) gli fa commettere un grave errore: salvandola da un attentato con l’aiuto dei suoi amici, finisce per modificare il passato, e quindi anche il presente: ora l’Italia di oggi è diventata una dittatura fascista, e bisognerà tornare di nuovo indietro per rimettere le cose a posto… a costo di infiltrarsi nelle maglie del Golpe Borghese!

Non ci resta che il crimine-La serie, il cast

Le foto di Non ci resta che il crimine - La serie, su Sky e NOW Guarda le altre 13 fotografie → Rispetto ai tre film, nel cast tornano Giallini, Tognazzi, Morelli e Bruno, mentre gli altri interpreti danno volto a personaggi nuovi.

Marco Giallini è Moreno: è da sempre il più cinico dei protagonisti della saga, il più disilluso e il più attaccato ai beni materiali. Con la battuta al vetriolo che chiude ogni discorso, è la rappresentazione qualunquista che però, per la maggior parte delle volte, ci azzecca. Quasi ossessionato dall’idea di “svoltare”, Moreno si getta a capofitto in epoche che non capisce e non vuole conoscere alla ricerca del piano perfetto per arricchirsi. Distaccato e apparentemente freddo, nutre però affetto sincero nei confronti della “banda”, che considera un po’ come una seconda famiglia. In questa nuova avventura nel 1970, però, il suo cinismo verrà messo a dura prova, e la prova si chiama Matilde (Sara Baccarini)…

Gian Marco Tognazzi è Giuseppe: commercialista insoddisfatto, sfegatato tifoso della Roma, Giuseppe è un po’ il “cuore” del trio, uno che non si è mai tirato indietro davanti alle sfide che le varie epoche gli hanno messo di fronte. Questa volta però la sfida riguarda lui stesso: dopo aver scoperto di essere stato adottato, decide di tornare nel 1970 per incontrare sua madre e scoprire il motivo di quell’abbandono. Infiltrandosi tra la variegata umanità dell’epoca, tra fricchettoni e estremisti di sinistra, l’incontro con Linda (Grace Ambrose) e il piccolo Govinda (cioè sé stesso) riempirà la sua vita portandolo a diventare un vero eroe pronto a tutto pur di proteggere la famiglia che ha appena scoperto di avere.

Giampaolo Morelli è Claudio: insegnante precario con velleità artistiche continuamente frustrate, Claudio sembra finalmente aver trovato la quadra: promesso sposo di una ereditiera del mondo editoriale, ha appena pubblicato un libro col quale spera (inutilmente) di scalare le classifiche. Quando si ritrova nel 1970 si illude di aver trovato il suo posto nel mondo, al tavolo con Moravia e Flaiano. Ma quando si accorge di essere soltanto uno zimbello per quel mondo intellettuale che tanto ha sognato di raggiungere, la sua frustrazione monta. Sarà per questo che, da infiltrato nella destra eversiva, inizia a prenderci gusto…

Massimiliano Bruno è Gianfranco: lo scienziato del gruppo, l’unico a conoscere il funzionamento dei portali temporali e a far sì che i nostri tornino ogni volta a casa sani e salvi. Stavolta però si trova protagonista di un vero e proprio incubo spazio-temporale: a causa delle azioni nel passato dei nostri, l’Italia è diventata una dittatura, e la sua assistente, Marisa (Liliana Fiorelli), una spietata agente governativa. Non sarà facile scappare al governo occhiuto e lottare per far tornare tutto sull’asse giusto, ma Gianfranco dimostrerà di resistere bene sia alle torture fisiche che a quelle morali: nella nuova Italia Trapattoni non ha mai allenato…

Maurizio Lastrico è Duccio Casati: ricco borghese dalle idee progressiste che ha preso a cuore la causa dei ragazzi del movimento studentesco.

Liliana Fiorelli è Marisa: assistente di Gianfranco che, una volta cambiato il passato da parte dei tre protagonisti, diventa un’agente governativa.

Grace Ambrose è Linda Valori: la vera madre di Giuseppe, che lui vuole conoscere viaggiando nel passato, per scoprire come mai lo abbia abbandonato e chi sia il suo vero padre.

Kabir Tavani è Sergio Brana: giovane membro del collettivo comunista che ospita i protagonisti nel 1970;

Sara Baccarini è Matilde: anche lei membro del collettivo comunista che si avvicina molto a Moreno;

Daniela Virgilio è Daniela Colagi: influente vedova di un personaggio di spicco della politica di quegli anni;

Claudio Corinaldesi è Nunzio Petrucci: capo della milizia squadrista e braccio destro di Junio Valerio Borghese.

Non ci resta che il crimine-La serie, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie sono sei, ciascuno di durata tra i 45 ed i 50 minuti. Sky Serie li manda in onda due per volta, per tre prime serate ed altrettante settimane. L’ultima puntata va in onda il 15 dicembre.

Non ci resta che il crimine-La serie, regista e sceneggiatori

La serie tv è stata diretta da Massimiliano Bruno, regista anche dei film da cui è tratta, affiancato da Alessio Maria Federici. Bruno è anche ideatore ed head writer della serie, di cui ha scritto il soggetto con Andrea Bassi (autore anche dei film) e Gianluca Bernardini. I tre hanno anche scritto le sceneggiature, con Herbert Simone Paragnani. A produrre, invece, Sky Studios e Fulvio, Federica e Paola Lucisano per Italian International Film.

Non ci resta che il crimine-La serie, dov’è stato girato?

La loation è Roma, così come già avvenuto per la trilogia cinematografica. Nella Capitale sono state ricreate le ambientazioni degli anni Settanta nonché del presente distopico in cui finiscono i protagonisti.

Dove si può vedere Non ci resta che il crimine-La serie?

Oltre che durante la messa in onda su Sky Serie, per gli abbonati a Sky è possibile vedere Non ci resta che il crimine-La serie anche su Sky Go. Inoltre, è disponibile anche in streaming su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Sempre su NOW sono disponibili anche i tre film di cui la serie è il sequel.