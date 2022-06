Di conti in sospeso, nella Città-Palazzo, ce ne sono ancora molti. Ecco perché Christian 2, seconda stagione della serie tv Original di Sky Italia, è più che necessaria: dopo il finale apertissimo della prima stagione, il pubblico vuole sapere quali saranno le prossime mosse del protagonista interpretato da Edoardo Pesce, ora che ha pienamente accettato il suo dono. Non riuscite ad aspettare? Proseguite nella lettura!

Christian 2 si farà: le prime immagini

Sky annuncia che le riprese della seconda stagione di Christian sono già in corso. Lo fa con una clip (che vedete in alto) che mostra il backstage dei nuovi episodi, e con una serie di foto sempre dal set della nuova stagione.

Quando esce Christian 2?

Sky ha sì annunciato la seconda stagione, ma non ha ancora rivelato la data di uscita degli episodi. E’ probabile che la seconda stagione di Christian vada in onda nel corso del 2023, ad un anno di distanza dalla messa in onda della prima stagione.

Christian, com’è finita la prima stagione?

Christian 2, le foto della seconda stagione Guarda le altre 2 fotografie → Nel finale della prima stagione, Italia (Lina Sastri), madre di Christian, viene uccisa da Lino (Giordano De Plano), il boss della Città-Palazzo: la donna -la cui guarigione è uno dei miracoli del protagonista- è colpevole di aver accusato pubblicamente, durante una Messa, i crimini messi in atto dall’uomo.

Ma Lino non ha finito qui: una volta rientrato a casa Christian, spara anche a quest’ultimo. Non sa, però, che Christian è finito in una sorta di limbo tra la vita e la morte, in cui fa la conoscenza del Biondo (Giulio Beranek). Davanti ai preparativi di una “paradisiaca” carbonara, questo gli dice che la sua missione sulla Terra non è finita: deve tornare in vita e dare il via al suo Regno.

Così è: Christian si risveglia, ma il suo Regno non inizia propria con il piede giusto. Rintracciato Lino, questo resta così stupito del fatto di rivederlo che gli chiede perdono per tutto. Christian lo abbraccia, ma solo per fargli credere di averlo perdonato, quando in realtà sta per ucciderlo e gettarlo da palazzo in cui si sono incontrati, rendendo pubblica la fine della sua era.

E mentre Matteo (Claudio Santamaria) trova in Christian l’artefice del miracolo che ha sempre cercato, ovvero la guarigione della malattia agli occhi del figlio, scopriamo che dopo la sua nascita Padre Klaus (Ivan Franek) si era subito messo sulle tracce di Christian, il cui dono potrebbe renderlo un salvatore ma anche l’Anticristo. Tocca solo a Christian decidere chi vuole diventare.

Christian 2, la trama

© Lucia Iuorio

Nei nuovi episodi, dopo la morte del boss Lino la Città-Palazzo ha bisogno di un nuovo re e per Christian arriva il momento di applicare il suo dono e costruire quel regno predetto dal Biondo.

Christian dovrà imparare cosa significhi passare da piccolo delinquente a santo, da uno dei tanti a punto di riferimento di un’intera comunità, diventando “il re” di Città-Palazzo ed imparando a compiere scelte in nome del bene di tutti. Al suo fianco i vecchi amici ma anche nuovi ostacoli e nemici sempre più insidiosi.

Christian 2, il cast

© Lucia Iuorio

Nella seconda stagione ritroviamo gran parte del cast della prima: da segnalare, in quanto usciti di scena i loro personaggi, la mancanza di Lina Sastri e di Giordano De Plano, ma non è detto che non possano comparire in qualche flashback.

Edoardo Pesce è Christian

Claudio Santamaria è Matteo

Silvia D’Amico è Rachele

Giulio Beranek è il Biondo

Ivan Franek è Padre Klaus

Antonio Bannò è Davide

Francesco Colella è Tomei

Gabriel Montesi è Penna

Romana Maggiora Vergano è Michele

A loro si aggiungono due nuovi ingressi: Laura Morante, nei panni di un misterioso personaggio pieno di sorprese, e Camilla Filippi, che sarà Esther, una donna che non sembra vivere bene la presenza di Christian.

Christian 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della seconda stagione sono sei, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti, come la prima stagione. Sky manda in onda gli episodi due per volta, per tre prime serate ed altrettante settimane.

Christian 2, regia e sceneggiatori

© Lucia Iuorio

La seconda stagione è interamente diretta da Stefano Lodovichi, che ha anche girato gli episodi della prima stagione, con Roberto Saku Cinardi (a cui va attribuita l’idea della serie). Lodovichi è anche produttore creativo della serie e sceneggiatore con Valerio Cilio, Patrizia Dellea e Valentina Piersanti. A produrre Sky e Lucky Red in collaborazione con Newen Connect, anche distributore internazionale della serie.

Christian 2, dov’è stato girato?

Le location della seconda stagione, così come della prima, sono a Roma. Il set è stato aperto a giugno 2021.

Christian 2, la graphic novel

La serie tv è liberamente ispirata alla graphic novel “Stigmate” di Lorenzo Mattotti e Claudio Piersanti (edita da Logos Edizioni).

Christian 2, streaming

E’ possibile vedere la seconda stagione di Christian oltre che durante la messa in onda su Sky, anche su Sky Go per gli abbonati alla pay tv e su Now, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.