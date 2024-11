Il successo (e le risate) della prima edizione sono stati tali che Raiduo con Ale e Franz torna in onda anche nel 2024. Il programma comico di Raidue propone nuovi e divertenti sketch comici con i due protagonisti sempre centrali, ma affiancati anche da numerosi amici. Non mancano le novità in questa edizione, che rendono il programma ancora più divertente da seguire: se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Raiduo con Ale e Franz 2024, puntate

Prima puntata, 25 novembre

Tra gli ospiti della prima puntata ci sono Giorgio Panariello, Rossella Brescia e Nina Zilli. Tra i nuovi comici, invece, Lucia Arrigoni e Max Samaritani.

Quando va in onda Raiduo con Ale e Franz 2024?

Il programma va in onda a partire da lunedì 25 novembre 2024, alle 21:20, su Raidue.

Raiduo con Ale e Franz su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Raiduo con Ale e Franz anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Che cos’è Raiduo con Ale e Franz?

Il programma, che si basa su sketch comici in cui Ale e Franz lavorano a fianco di altri comici, cantanti e personaggi dello spettacolo, ha apportato, in questa nuova edizione, alcune importanti novità pur rimanendo fedele all’idea sviluppata nella prima.

Nella seconda edizione infatti il duo ha rinnovato i testi e dato nuova vita ai personaggi classici. Inoltre, quest’anno viene dato spazio a dei comici emergenti, molto popolari sul web, al loro esordio televisivo. Tutti comici e personaggi di grande professionalità hanno risposto positivamente alla proposta di interagire con Ale e Franz, diventando protagonisti degli sketch classici, dando nuova vitalità al repertorio.

Tra le novità di questa edizione, i simpatici vecchietti Ermanno e Nanni sono coadiuvati da alcuni improbabili badanti quali Marco Marzocca nei panni del filippino Ariel, Mara Maionchi, Ippolita Baldini e Roberto Crema, ognuno dei quali cerca di far impazzire i vecchietti.

Il programma è ideato da Alessandro Pozzoli. La direzione artistica è interamente curata dai due conduttori Ale e Franz, insieme alla collaborazione con il maestro Giampiero Solari. Ad affiancare i conduttori nel lavoro creativo ci sono Alberto Ferrari, Claudio Fois, Carlo Gabardini Antonio de Santis, Dario Tajetta, Maria Cristina Massaro e Matteo Mangiagalli. La regia è curata da Fania de Risi.

Raiduo con Ale e Franz, quante puntate sono?

In tutto, le puntate del programma sono cinque, ciascuna in onda il lunedì sera. L’ultima puntata va in onda il 23 dicembre.

Raiduo con Ale e Franz 2024, la band

Anche la seconda edizione del programma può avvalersi di una band musicale diretta da Paolo Jannacci.

Raiduo con Ale e Franz è in diretta?

No, il programma è registrato.

Dove viene registrato Raiduo con Ale e Franz?

Il programma è registrato dagli studi Rai di via Mecenate, a Milano.

Come partecipare come pubblico a Raiduo con Ale e Franz?

Per assistere alle registrazioni del programma, si può inviare una mail ad agmedia.pubblico@gmail.com. L’ingresso è gratuito e rivolto solo ai maggiorenni.