Belve, Mammucari contro Fagnani: “Sono dispiaciuto per come mi hai trattato”

Un’intervista il cui epilogo era già noto a tutti: così si è aperta la quarta puntata di questa settima edizione di Belve in casa Rai. L’intervista in questione era quella a Teo Mammucari, rispetto alla quale negli scorsi giorni TvBlog aveva raccontato come fosse andata a finire. Il conduttore, infatti, durante la registrazione ha deciso di abbandonare lo studio e interrompere bruscamente, neanche a metà chiacchierata, l’intervista con Francesca Fagnani.

Questa sera Belve ha deciso di mostrare comunque l’intervista, nonostante questa non si sia conclusa per precisa volontà del suo protagonista. Il programma ha dunque optato per quello che Luca Barra, professore dell’Università di Bologna, ha definito “naufragio con spettatore”. La scelta, infatti, non è stata quella di omettere del tutto l’intervista, ma di mostrare integralmente come fosse andata la conversazione tra Mammucari e Fagnani.

Il conduttore fin dal suo ingresso in studio si mostra infastidito. Inizialmente pare disturbato dalla collocazione del pubblico in studio e dal fatto che questo sia posto sotto un cappa di buio, escluso così sostanzialmente dalla dialettica del programma. Mammucari ammette subito: “Io non sono giusto qua”. A quel punto Fagnani scopre subito le carte: “Lei dice che non è giusto, ma si è proposto lei”.

Come belva con cui identificarsi il conduttore sceglie una tigre: “In questo momento mi sento una tigre perché sono preoccupato”. Fagnani torna poi a ricordare a Mammucari la sua autocandidatura, chiedendogli perché desiderasse partecipare al programma. “Lei si è proposto… Potevi anche dirmi di no” ribatte lui. “Certo, infatti le ho detto di no un anno e quest’anno quando mi ha riscritto ho accettato” ha replicato la conduttrice. “Sei partita come la Lucarelli” la punzecchia Mammucari. “Beh, comunque è un complimento” risponde furbamente lei.

L’intervista prosegue tra alti e bassi per un’altra quindicina di minuti. Mammucari inizia però gradualmente a mostrare segnali di insofferenza: “Ma una cosa bella me la dici ogni cinque? Hai detto dieci cose una peggio dell’altra”. “Lei ha detto di avere un unico modello: se stesso” lo incalza Fagnani. “Scusa France’, sono tutte stronz**e. Ma che famo due ore così? Ma non è vero. Io non sono Flavia Vento. Che mi stai a racconta’ le barzellette?” sbotta Mammucari.

La decisione di abbandonare lo studio avviene però solo dopo che Francesca Fagnani cita Giancarlo Dotto: “Mammucari è una carogna vera. Come tutti gli ex animatori, disprezza coloro che deve animare”. “Io ragazzi me ne vado. Io non sono mai uscito da uno studio. Sono venuto perché pensavo che fosse vero quello che mi hai detto in camerino” dice l’intervistato. “È un ritratto, come sempre, tra il profondo e il personale” spiega la conduttrice. “Non è un ritratto questo, non stai facendo parlare me, stai solo facendo dum, dum, dum: poi è registrato, monti tutto e mi sfondi” ribatte Mammucari.

“Lei è molto ironico, però non è autoironico” – sostiene invece Fagnani – “se uno che attacca tutti, viene e non sostiene un’intervista…”. Mammucari pare però non accettare le regole d’ingaggio fino in fondo: “Io ho dei messaggi tuoi in cui non mi dai del lei”. “Io do sempre del lei nel programma: alla maggior parte degli ospiti do del tu, non è che stai a svela’ lo scoop” ribatte Fagnani.

“Sono dispiaciuto per come mi hai trattato” dice Mammucari prima di abbandonare lo studio. “Ma come ti ho trattato? Dai su” risponde Fagnani. “Preferisco la Francesca dietro le quinte, quelle che mi mandava i messaggi su WhatsApp in maniera simpatica e quella che mi ha chiamato al telefono parlando in maniera scherzosa alla romana. Qui trovo un’altra immagine” ribadisce l’intervistato.

“Non ce l’hai fatta. Ci sta” conclude Fagnani. “Non è che non ce l’ho fatta: non ce l’hai fatta tu” ribatte ancora Mammucari. “Succede, capita” tenta di chiuderla la conduttrice. “Io quello fuori e quello dentro sono la stessa persona. Tu non sei la stessa persona Francesca” conclude Mammucari prima di lasciare definitivamente lo studio.