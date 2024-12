Nella puntata in onda martedì prossimo di Belve andrà in onda il video dell’intervista (monca) a Teo Mammucari, abbandono compreso. I nomi delle altre tre “vittime”

Martedì 10 dicembre 2024 appuntamento imperdibile nella prima serata di Rai2 con la quarta puntata del ciclo in onda di Belve. Il talk show diretto e condotto da Francesca Fagnani propone un menu davvero succulento per il suo pubblico. Oltre ai tre ospiti che si sottoporranno all’interrogatorio della Fagnani, ci sarà un piccolo grande evento. Evento perchè dal suo inizio questa è la prima volta che un ospite abbandona l’intervista prima del suo termine. Insomma, quello che ieri sera la nostra rubrica di Retroscena di TvBlog paventava è effettivamente accaduto.

Il riferimento è all’abbandono di Teo Mammucari che ha lasciato lo studio di Belve dopo una manciata di minuti dalla partenza della registrazione. Si parla di circa 15 minuti. Avevamo chiuso il post di ieri chiedendoci se quella registrazione incompleta sarebbe poi andata in onda. Siamo in grado di rispondere a questa domanda. Secondo quanto apprendiamo nella puntata di martedì 10 dicembre andrà in onda l’intervista “spezzata” di Francesca Fagnani a Teo Mammucari.

Saremo dunque in grado di vedere cosa è successo e come mai il comico e conduttore romano ha abbandonato lo studio. Siamo inoltre in grado di darvi il resto del menu della quarta puntata di questa nuova serie di Belve. Ospiti o se preferite “vittime” di Francesca Fagnani saranno Tina Cipollari, che proprio ieri TvBlog ha anticipato come ospite del talk di Rai2. Completano poi il parco ospiti della quarta puntata di Belve l’attrice, regista e sceneggiatrice torinese Valeria Bruni Tedeschi e l’attrice Elena Sofia Ricci.

Questo al momento dunque il menu della quarta puntata di Belve (possibili cambiamenti dell’ultimo minuto). Appuntamento dunque per tutto questo a martedì 10 dicembre in prima serata su Rai2, il tutto condotto e diretto da Francesca Fagnani.