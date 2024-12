Prosegue di settimana in settimana il successo di Belve. Il programma “grondante” di domande ficcanti di Francesca Fagnani si porta a casa finora una media vicinissima al 9% di share, risultando la trasmissione di prime time più vista del secondo canale della televisione pubblica. Un programma che oltre a regalare ascolti di tutto rispetto alla rete che lo ospita, si porta a casa significativi dati in termini di target.

Abbiamo infatti una media del 14% di share fra i più giovani dai teenager e fino ai 34 anni, passando per il 12% della fascia 34-64, calando poi al 7% fra gli over 65. Questi ultimi che evidentemente al martedì sera preferiscono la loro rete di riferimento, ovvero Rai1 che sta proponendo in queste settimane la fiction Libera che si porta a casa il 22% in questo target.

Belve poi ottiene dati alti anche nella fascia medio alta della classe socio economica, toccando inoltre ben il 17% di share fra i laureati. Un programma dunque che gode, oltre che di uno share assoluto buono, anche di dati estremamente appetibili nei target pregiati che piacciono molto a Rai Pubblicità. Detto questo siamo in grado di anticiparvi una delle prossime ospiti, o se preferite vittime di Belve.

E’ prevista infatti nelle prossime ore la registrazione di una intervista ad un personaggio televisivo piuttosto in vista. Si tratta infatti di una delle protagoniste storiche del varietà campione di ascolti del pomeriggio televisivo. Ci riferiamo a Tina Cipollari e a Uomini e Donne.

Tina Cipollari dunque sarà fra gli ospiti della prossima puntata di Belve prevista nel prime time di martedì sera di Rai2, naturalmente con la conduzione di Francesca Fagnani.