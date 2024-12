Dopo tre puntate già andate in onda con ottimo successo in termini di ascolti, proseguono a tambur battente le registrazioni delle interviste di Francesca Fagnani a Belve. Interviste che vedremo nelle prossime puntate di questo programma che tanto interesse suscita nel pubblico “attivo”. Quello cioè più attento ai movimenti social e con le antenne sempre dritte alla ricerca di questa o quella dichiarazione particolarmente attraente. In questo va detto che Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve è bravissima.

Delle volte però può capitare anche l’ospite che fatica ad entrare in connessione con questo spirito e possono accadere degli inciampi. Si vocifera che nelle scorse ore, durante la registrazione di una intervista, ci sia stato un episodio di questo tenore. Nelle scorse ore infatti sarebbe stata interrotta una intervista a Belve. Teo Mammuccari, ospite di Belve, avrebbe abbandonato la registrazione del programma dopo appena quindici minuti dal suo inizio.

In un periodo in cui in televisione gli abbandoni non mancano, ricordiamo quello di sabato sera a Ballando con le stelle con protagonista Guillermo Mariotto, pare se ne debba aggiungere un altro. Dopo qualche battuta iniziale un po’ ruvida fra la conduttrice ed il suo ospite, quest’ultimo avrebbe abbandonato la registrazione e lo studio. Questo è quello che circola negli ambienti televisivi in queste ultime ore.

Resta da capire prima di tutto se ciò corrisponde a verità. Poi, se la cosa è successa veramente come si è arrivati a questo abbandono. L’altra domanda, qualora sia tutto vero è se questi quindici minuti (abbandono compreso) verranno poi mandati in onda in una delle prossime puntate di Belve. Tutto questo evidentemente lo scopriremo prossimamente.