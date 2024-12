Il giallo è risolto. Guillermo Mariotto rivela il motivo della sua apparente ‘fuga da Ballando con le Stelle’ avvenuta nella seconda parte della prima semifinale in onda sabato scorso, seguita live su TvBlog.

Raggiunto dall’AdnKronos, il giudice stilista chiarisce una volta per tutte cosa è accaduto dopo l’improvvisa uscita dallo studio.

Vero che sui social la clip di Mariotto insieme ad Amanda Lear e i ballerini – con cui scherzava dietro le quinte – ha suscitato grande curiosità e ironie varie, in realtà la motivazione è più complessa di quella che si può ipotizzare.

Mariotto ha dovuto far fronte ad un’urgenza mentre sul palco si stava esibendo Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli:

“Nessuna fuga da ‘Ballando con le Stelle’, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi”.

L’agenzia di stampa ha riferito che la première della maison Gattinoni (ovvero la sarta responsabile e coordinatrice del team di lavoro dell’atelier) ha avuto un malore ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Di conseguenza, Mariotto ha dovuto recarsi di notte alla maison di via Toscana per sovrintendere gli ultimi dettagli di un ordine molto importante relativo a un matrimonio in Arabia Saudita, prima della partenza odierna per Riad:

“Non ho mai fatto un’assenza in tv – puntualizza – ho sempre partecipato al programma anche con la febbre, mai inviato cartonati, come avevano fatti alcuni della giuria in passato“.

Ballando con le stelle, Mariotto ritorna nella puntata del 14 dicembre 2024?

Ora ci si chiede se Mariotto sarà regolarmente in giuria sabato 14 dicembre, quando lo show riprenderà dopo la settimana di pausa:

“Stamattina – afferma – ho inviato a Giancarlo De Andreis una canzone di Cocciante, ‘Un buco nel cuore’, De Andreis (capo autore di ‘Ballando’ ndr) mi ha risposto con un’altra hit di Renato Zero ‘La pace sia con te’. Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei. Intanto a fine settimana sarò da Francesca Fialdini nel programma ‘Da noi… A ruota libera’“.