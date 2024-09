C’è un nuovo commissario, in quel di Rai 1: Kostas, come il titolo della nuova seria tv che apre la stagione della fiction Rai, punta su giallo, spirito familiare e comedy per catturare quello stesso pubblico che già in passato ha ceduto alle tentazioni di storie simili. Cos’ha di differente? Tanto per cominciare, l’azione si sposta in Grecia, e poi… se volete scoprirlo, proseguite nella lettura!

Quando inizia Kostas?

La prima stagione della serie tv prende il via giovedì 12 settembre, alle 21:30, su Rai 1.

Kostas su RaiPlay

Oltre alla messa in onda su Rai 1, è possibile vedere Kostas in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Kostas serie tv, cast

Kostas, le foto della nuova serie tv di Rai 1 Guarda le altre 4 fotografie →

Stefano Fresi è Kostas Charitos , il protagonista, Commissario di Atene;

, il protagonista, Commissario di Atene; Francesca Inaudi è Adriana Charitos , moglie di Kostas, casalinga;

, moglie di Kostas, casalinga; Blu Yoshimi è Caterina Charitos, figlia di Kostas e Adriana, studentessa di Giurisprudenza;

figlia di Kostas e Adriana, studentessa di Giurisprudenza; Marco Palvetti è Petros, vicecommissario;

vicecommissario; Luigi Di Fiore è Ghikas, a capo della sede centrale di polizia della Regione dell’Attica e quindi è il diretto superiore di Kostas;

a capo della sede centrale di polizia della Regione dell’Attica e quindi è il diretto superiore di Kostas; Giulio Tropea è Nikos, nuovo agente di Polizia;

nuovo agente di Polizia; Maria Chiara Centorami è Klio, segretaria di Kostas, che ne ammira le doti e che spinge perché sa promossa ad agente;

segretaria di Kostas, che ne ammira le doti e che spinge perché sa promossa ad agente; Massimo Mesciulam è Lambros Zisis , amico del padre di Kostas, ex militante comunista ;

, amico del padre di Kostas, ex militante comunista Daniele La Leggia è Panos , fidanzato di Caterina;

, fidanzato di Caterina; Michele Rosiello è Fanis , medico che corteggia Caterina;

, medico che corteggia Caterina; Jerry Mastrodomenico è Markidis;

Elena Di Cioccio è Melina.

Kostas serie tv, regista e sceneggiatori

La serie è diretta da Milena Cocozza (nella foto in alto a destra): “Per la recitazione”, ha detto, “ho usato un approccio decisamente realistico soprattutto per quello che riguarda la vita domestica dei protagonisti, sostenuta da un cast di cui sono molto fiera. Mi interessava raccontare le dinamiche familiari quotidiane, le verità dei rapporti che legano i personaggi. Ho cercato sia visivamente – tentando di restituire la complessità di una città caotica come Atene, solare, oscura e grigia al tempo stesso -, sia nell’impostazione recitativa e nell’accompagnamento musicale, di raccontare Atene stessa come personaggio e i greci con la loro cultura, e soprattutto le loro dinamiche storiche, come qualcosa in cui anche noi italiani possiamo riconoscerci e con cui possiamo immedesimarci e divertirci”.

La sceneggiatura è stata scritta da Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli e Michela Straniero, con la collaborazione di Valentina Alferj. A produrre, invece, ci sono Carlo Degli Esposti e Nicola Serra per Palomar in collaborazione con Rai Fiction.

Kostas serie tv, trama

Kostas Charitos è a capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene. Scomodo, ruvido, ma mosso da un profondo senso di giustizia, Kostas è un uomo abitudinario, ostile alla tecnologia e con la passione per i vocabolari, dove cerca le risposte più difficili alle verità più nascoste.

Tenace, non si perde d’animo anche di fronte ai casi più difficili e porta avanti le indagini con umiltà e intuito investigativo. Ritardi burocratici e ordini imposti dall’alto, anche quelli del suo superiore Ghikas, non lo fermano. Kostas è sposato con Adriana, con la quale forma una coppia di lunga data, molto unita nonostante le quotidiane schermaglie. Hanno un’unica figlia, Caterina, per la quale Kostas prova un amore totale, che lo porta a essere critico e impietoso con i suoi fidanzati.

Nel passato familiare del commissario incombe la figura dispotica del padre, Stefanos, poliziotto all’epoca della dittatura dei Colonnelli e spettatore passivo, se non complice, degli interrogatori e delle violenze inflitti agli oppositori del regime. Eppure, nel corso della serie si scopre un lato umano di Stefanos del tutto imprevisto, grazie all’incontro con Lambros, vecchio rivoluzionario comunista che si offre di aiutare il commissario nelle indagini.

Kostas serie tv, quante puntate sono?

La prima stagione di Kostas è composta da otto episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno li manda in onda due per volta, per quattro prime serate ed altrettante settimane. L’ultima puntata va in onda il 3 ottobre.

Kostas serie tv, location

La serie tv è stata girate interamente ad Atene, in Grecia, città in cui sono ambientati i libri da cui è tratta.

Kostas è una storia vera?

No, la serie tv non è ispirata a una storia vera, ma dai libri scritti da Petros Markaris.

Kostas, libri

Kostas è tratto dalla saga letteraria scritta dal greco Petros Markaris, composta da sedici libri, editi in Italia da La Nave di Teseo. La prima è tratta dai libri “Ultime della Notte” (1995), “Difesa a Zona” (1998) e “Si è suicidato il Che” (2003). Come nella serie tv, anche i libri seguono le avventure di Kostas Charitos, definito dalla critica letteraria “il fratello greco di Maigret” o “il Montalbano di Atene”.

Kostas 2 si farà?

Le possibilità di una seconda stagione di Kostas dipendono dal successo della prima stagione. In caso di rinnovo, gli sceneggiatori possono attingere dai libri di Markaris non ancora adattati.