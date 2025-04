Chi sono gli ospiti di Tv Talk di oggi, sabato 29 marzo 2025? L’approfondimento su media e la tv in onda il sabato pomeriggio su Rai 3, dalle 15:00, racconta ai telespettatori il dietro le quinte della televisione, analizzando programmi, conduttori, nuovi trend parlandone con chi la tv la fa, la commenta e la studia.

Non manca l’analisi sugli ascolti tv – soprattutto in un momento di passaggio come questo tra “vecchio standard” e Total Audience e sul dialogo tra i media tradizionali i social network. Presenza fissa del programma sono anche dei giovani analisti, studenti e studentesse di Comunicazione, a cui va il compito di “interrogare” gli ospiti in studio.

Tv Talk, gli ospiti di oggi, 29 marzo 2025

Gli scontri tra politici e giornalisti

La puntata comincia analizzando, con Annalisa Bruchi, Francesca Barra, Carlo Puca, Marta Cagnola e Giorgio Simonelli, i recenti scontri tra politici e giornalisti in Italia e all’estero: sono il segnale di un nuovo rapporto tra questi due poteri?

Ne vedremo delle belle e Lol

Dopo i ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, con Simona Tagli si commenta il nuovo programma di Raiuno Ne vedremo delle Belle. Interviene anche la speaker radiofonica Sabrina Bambi, mentre la presenza di Federico Basso e Valeria Graci è l’occasione per parlare di Lol 5, appena ripartito.

Adolescenti in tv

Infine, con Linus, speaker e direttore artistico di Radio Deejay, lo psicologo Matteo Lancini e gli attori di Mare Fuori Yeva Sai e Luca Varone, spazio al tema dell’adolescenza, sempre più al centro del racconto televisivo tra cronaca e fiction.

Tg Talk, conduttore

Da questa stagione Tv Talk è condotto da Mia Ceran, giornalista già presente in passato come ospite del programma. Ceran, insignita nel 2018 del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, ha preso il posto di Massimo Bernardini, che ha deciso di lasciare il programma per ragioni personali.

Tv Talk, ospiti fissi

Mia Ceran è affiancata dal cast fisso, composto da Cinzia Bancone (esperta di nuovi media e social network), Silvia Motta (esperta di ascolti tv) e Sebastiano Pucciarelli (al lavoro sulle tematiche legate all’attualità). Oltre a loro, ci sono i giovani analisti e alcuni giornalisti che si alternano nei commenti dei programmi al centro della puntata.

Tv Talk RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Tv Talk in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.