Ne vedremo delle belle, la prima puntata del nuovo talent show di Carlo Conti: cast e cosa è successo. Il liveblogging della serata

Prende avvio questa sera su Rai 1 un nuovo talent show ideato da Carlo Conti e il suo team autorale. Si tratta di Ne vedremo delle belle, il ribattezzato “show-talent” in cui si metteranno in sfida tra loro dieci showgirl italiane note. Il programma, che sembra riecheggiare per alcuni aspetti Ora o mai più, altra invenzione contiana, prevederà in questo caso sfide dirette e una votazione espressa da parte anche delle stesse concorrenti.

Ne vedremo delle belle è un programma di Carlo Conti, Ivana Sabatini, Fiammetta Profili, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano e Mario D’Amico. A firmare la regia, come da tradizione per i programmi condotti da Conti, è Maurizio Pagnussat.

Ne vedremo delle belle: cast

A comporre il cast di showgirl che prenderanno parte al talent show sono Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe. A valutarle ci sarà anche una giuria formata da Christian De Sica, Frank Matano e Mara Venier.

Ne vedremo delle belle: ospiti

L’ospite della prima puntata sarà Massimo Ceccherini, come TvBlog aveva avuto modo di anticipare già nelle scorse settimane. L’attore e regista fiorentino si sottoporrà a una delle prove previste dallo show, ovvero l’intervista a un personaggio famoso. A intervistarlo, dunque, saranno due showgirl in sfida tra loro.

Ne vedremo delle belle: lite

Prima dell’inizio dello show, dietro le quinte del programma, si sarebbe già consumata una lite tra alcune delle protagoniste. A raccontarlo è stata nei giorni scorsi a La Vita in Diretta Paola Perego. La conduttrice di Citofonare Rai 2, infatti, avrebbe assistito in prima persona al litigio avvenuto durante le prove del programma.

Ne vedremo delle belle: come funziona

Il programma si costruirà attorno a cinque sfide tra le dieci showgirl in gara. A decidere chi sfidare sarà ogni volta la showgirl estratta. Le altre otto non coinvolte nella sfida dovranno esprimere al termine la propria preferenza per una delle due sfidanti, assegnandole così un punto. Ogni membro della giuria, invece, farà la stessa cosa per ogni sfida, assegnando però ben 5 punti a chi riterrà la migliore. Le sfide saranno su una di queste cinque “materie“: canto, ballo, canzone ballata o musical, intervista e prova a sorpresa.

Ci sarà anche modo di esprimere il proprio voto tramite i canali social della trasmissione. Questo voto verrà raccolto per ognuna delle prime quattro puntate e sarà poi aggiunto alla classifica generale nel corso della finale. Chi nel corso di tutto il programma avrà raccolto il maggior numero di preferenze otterrà 15 punti, la seconda 10 e la terza 5 punti.

Ne vedremo delle belle: diretta prima puntata

La prima puntata di Ne vedremo delle belle andrà in onda questa sera, sabato 22 marzo, su Rai 1 a partire dalle 21:30. Il programma sarà come sempre seguibile anche in diretta streaming su RaiPlay. La piattaforma Rai consentirà poi di recuperare la puntata e alcune clip della serata nei giorni successivi.

TvBlog, invece, dalla 21:30 seguirà con il consueto liveblogging la prima puntata.