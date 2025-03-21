Ne vedremo delle belle, lite dietro le quinte prima del debutto

Neanche il programma è partito e già Ne vedremo delle belle avrebbe avuto nel suo dietro le quinte un’accesa lite tra alcune concorrenti. A raccontarlo è stata Paola Perego, protagonista ieri del tavolo di Alberto Matano a La Vita in Diretta.

In collegamento con il programma di Matano c’era Carlo Conti, direttamente dallo studio 5 del centro di produzione Fabrizio Frizzi. A rivelare l’aneddoto più curioso è stata Perego, che ha raccontato quanto lei stessa ha visto in prima persona una settimana fa.

Tutto, infatti, si sarebbe svolto durante le prove di Ne vedremo delle belle. Data la vicinanza di studio tra Citofonare Rai 2 e il nuovo programma di Conti, Perego ha potuto assistere alla scena che ha riferito durante La Vita in Diretta.

“Venerdì erano lì e ho visto cose che voi umani non potete immaginare. C’è stata una lite seria che è stata sedata poi da una di loro. Non posso fare nomi…” ha raccontato Perego, che ha spiegato di attendere con ansia il primo appuntamento di questo nuovo format.

Insomma, Ne vedremo delle belle sembra non tradire le aspettative create dal titolo, già prima della sua messa in onda televisiva.

A prendere parte alla trasmissione saranno dieci showgirl che si metteranno in sfida tra loro. A comporre il cast sono: Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe.

A giudicarle ci sarà anche una giuria formata da Christian De Sica, Frank Matano e Mara Venier. Le concorrenti dovranno, però, valutare anche le sfide delle proprie colleghe ed esprimere la propria preferenza per una sola di loro. A queste due componenti di voto si aggiungerà il voto che il pubblico da casa potrà esprimere tramite i social.

L’appuntamento con la prima puntata di Ne vedremo delle belle è per domani sera, sabato 22 marzo, alle ore 21:30 su Rai 1.