Chi sono gli ospiti di Tv Talk di oggi, 15 marzo 2025? L’approfondimento su media e la tv in onda il sabato pomeriggio su Rai 3, dalle 15:00, racconta ai telespettatori il dietro le quinte della televisione, analizzando programmi, conduttori, nuovi trend parlandone con chi la tv la fa, la commenta e la studia.

Non manca l’analisi sugli ascolti tv – soprattutto in un momento di passaggio come questo tra “vecchio standard” e Total Audience e sul dialogo tra i media tradizionali i social network. Presenza fissa del programma sono anche dei giovani analisti, studenti e studentesse di Comunicazione, a cui va il compito di “interrogare” gli ospiti in studio.

Tv Talk, gli ospiti di oggi, 15 marzo 2025

Riccardo Iacona e Presadiretta

La puntata si apre con Riccardo Iacona e il suo programma “Presadiretta” appena ripartito: come si fa inchiesta in un momento storico profondamente segnato da continui sconvolgimenti internazionali? Restando alle inchieste, prevista un’analisi delle inchieste di Sabrina Giannini e del suo “Indovina chi viene a cena”.

Il caso “Gintoneria” con Filippo Roma

Con la “Iena” Filippo Roma e la giornalista Claudia Rossi, spazio a un caso molto presente nella tv della settimana: gli sviluppi delle indagini svolte sulla Gintoneria milanese.

La carriera di Katia Follesa

Durante i ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, sarà presente in studio Katia Follesa per commentare anche la sua ricca annata televisiva.

Belén Rodriguez per la prima volta a Tv Talk

Il momento più atteso della puntata è però quello dedicato a Belén Rodriguez, per la prima volta ospite di Tv Talk: dopo quasi 20 anni di carriera televisiva si assiste a un vero cambiamento del suo personaggio?

Intervengono in puntata anche Diego Passoni, Riccardo Bocca e Carlo Puca.

Tg Talk, conduttore

Da questa stagione Tv Talk è condotto da Mia Ceran, giornalista già presente in passato come ospite del programma. Ceran, insignita nel 2018 del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, ha preso il posto di Massimo Bernardini, che ha deciso di lasciare il programma per ragioni personali.

Tv Talk, ospiti fissi

Mia Ceran è affiancata dal cast fisso, composto da Cinzia Bancone (esperta di nuovi media e social network), Silvia Motta (esperta di ascolti tv) e Sebastiano Pucciarelli (al lavoro sulle tematiche legate all’attualità). Oltre a loro, ci sono i giovani analisti e alcuni giornalisti che si alternano nei commenti dei programmi al centro della puntata.

Tv Talk RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Tv Talk in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.