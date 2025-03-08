Tv Talk, ospiti oggi 8 marzo 2025: Giovanni Floris e Caterina Balivo

Chi sono gli ospiti di Tv Talk di oggi, 8 marzo 2025? L’approfondimento su media e la tv in onda il sabato pomeriggio su Rai 3, dalle 15:00, racconta ai telespettatori il dietro le quinte della televisione, analizzando programmi, conduttori, nuovi trend parlandone con chi la tv la fa, la commenta e la studia.

Non manca l’analisi sugli ascolti tv – soprattutto in un momento di passaggio come questo tra “vecchio standard” e Total Audience e sul dialogo tra i media tradizionali i social network. Presenza fissa del programma sono anche dei giovani analisti, studenti e studentesse di Comunicazione, a cui va il compito di “interrogare” gli ospiti in studio.

Tv Talk, gli ospiti di oggi, 8 marzo 2025

Giovanni Floris e Dimartedì

Mia Ceran apre la puntata con Giovanni Floris e il suo Dimartedì: nei suoi vent’anni da conduttore di talk politici, come ha visto cambiare questo genere tv? Sempre con lui, poi, spazio alla satira e alla missione complicata che si trova davanti: far ridere di fronte agli sconvolgimenti internazionali di quest’ultimo periodo.

Caterina Balivo tra La Volta Buona e Miss Italia

Dopo i ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, la presenza di Caterina Balivo è l’occasione per analizzare questa stagione de La Volta Buona e commentare il nuovo documentario Miss Italia Non Deve Morire.

Il ricordo di Eleonora Giorgi

Infine, il ricordo di Eleonora Giorgi e una riflessione sulla scelta di condividere in televisione la sua esperienza con la malattia. Intervengono in puntata Marta Cagnola, Francesco Canino, Paolo Giordano, Mario Manca, Carlo Puca e Maria Volpe.

Tg Talk, conduttore

Da questa stagione Tv Talk è condotto da Mia Ceran, giornalista già presente in passato come ospite del programma. Ceran, insignita nel 2018 del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, ha preso il posto di Massimo Bernardini, che ha deciso di lasciare il programma per ragioni personali.

Tv Talk, ospiti fissi

Mia Ceran è affiancata dal cast fisso, composto da Cinzia Bancone (esperta di nuovi media e social network), Silvia Motta (esperta di ascolti tv) e Sebastiano Pucciarelli (al lavoro sulle tematiche legate all’attualità). Oltre a loro, ci sono i giovani analisti e alcuni giornalisti che si alternano nei commenti dei programmi al centro della puntata.

Tv Talk RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Tv Talk in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.