Chi sono gli ospiti di Tv Talk di oggi, 22 marzo 2025? L’approfondimento su media e la tv in onda il sabato pomeriggio su Rai 3, dalle 15:00, racconta ai telespettatori il dietro le quinte della televisione, analizzando programmi, conduttori, nuovi trend parlandone con chi la tv la fa, la commenta e la studia.

Non manca l’analisi sugli ascolti tv – soprattutto in un momento di passaggio come questo tra “vecchio standard” e Total Audience e sul dialogo tra i media tradizionali i social network. Presenza fissa del programma sono anche dei giovani analisti, studenti e studentesse di Comunicazione, a cui va il compito di “interrogare” gli ospiti in studio.

Tv Talk, gli ospiti di oggi, 22 marzo 2025

Con Milo Infante, Maurizio De Giovanni e Lella Costa, inoltre, spazio a un caso che la tv segue da 18 anni e che si è riacceso proprio in questi giorni, ovvero l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, con nuove indiscrezioni e colpi di scena.

Il finale del Gf, Chiambretti e Maccio

Dopo i ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, con Barbara Alberti si analizza il finale di stagione del Grande Fratello e le relative polemiche. La presenza di Piero Chiambretti è poi l’occasione per commentare il suo nuovo programma Finché la Barca Va: dopo tanti anni dall’ultima volta, come si può valutare il ritorno di Chiambretti fuori dallo studio tv? Infine, Maccio Capatonda e la sua nuova serie dai toni autobiografici Sconfort Zone.

Tg Talk, conduttore

Da questa stagione Tv Talk è condotto da Mia Ceran, giornalista già presente in passato come ospite del programma. Ceran, insignita nel 2018 del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, ha preso il posto di Massimo Bernardini, che ha deciso di lasciare il programma per ragioni personali.

Tv Talk, ospiti fissi

Mia Ceran è affiancata dal cast fisso, composto da Cinzia Bancone (esperta di nuovi media e social network), Silvia Motta (esperta di ascolti tv) e Sebastiano Pucciarelli (al lavoro sulle tematiche legate all’attualità). Oltre a loro, ci sono i giovani analisti e alcuni giornalisti che si alternano nei commenti dei programmi al centro della puntata.

Tv Talk RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Tv Talk in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.