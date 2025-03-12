Fin che la barca va, Piero Chiambretti nella sua comfort zone

Da lunedì al venerdì alle 20.15 è in onda su Rai 3 Fin che la barca va, nuovo programma che vede al timone – è il caso di dire – Piero Chiambretti, già presente sulla stessa rete con Donne sull’orlo di una crisi di nervi.

25 le puntate previste. In ognuna di essere il conduttore intervista una personalità del mondo della cultura, del giornalismo, dello sport, del costume o dello spettacolo nella “splendida cornice” del Tevere, dato che il programma viene realizzato proprio a bordo una barca.

Alcuni elementi si potrebbero anche considerare interessanti, come la presenza di uno sparuto pubblico a bordo e la ripresa in video degli addetti ai lavori, ma nulla da far gridare al miracolo. Dal punto di vista grafico campeggia il logo che ritrae Piero Chiambretti vestito da capitano di nave circondato da un salvagente. Lo sfruttamento della metafora che utilizza Piero Chiambretti, su dove stiamo andando e in quali acque si sta navigando in apertura di puntata, risulta anche abbastanza debole.

In venti-venticinque minuti di trasmissione tra il presentatore e l’ospite di turno non viene mai fuori nulla di davvero interessante (all’esordio è toccato a monsignor Vincenzo Paglia, ieri a Paolo Mieli). Nella seconda parte di Fin che la barca va invece Piero Chiambretti va in giro tra la gente comune a chiedere dei pareri sul fatto del giorno.

Fin che la barca va: un problema di collocazione oraria?

Probabilmente la durata del programma non aiuta, così come la sua collocazione oraria in access prime time, incastonato tra la striscia di Blob e i successivi Il cavallo e la torre con il giornalista Marco Damilano e la soap opera Un posto al Sole. Con un posizionamento in un’altra fascia oraria, per esempio in terza serata, la trasmissione potrebbe avere il tempo per crescere (lo slot della seconda è appannaggio dell’appuntamento informativo di Linea Notte).

Una volta nell’attuale affollato access prime time di Rai 3 c’era Che succ3de?. Davvero bei tempi.