Feltri: “Se sono bone, le donne vittima di violenza possono venire a casa mia”. Dura reazione di Chiambretti

Vittorio Feltri si è reso protagonista dell’ennesima dichiarazione fuori dagli schemi. L’ex direttore di Libero è noto per le sue esternazioni sempre forti e diretti, che gli sono costate diversi ammonimenti da parte dell’Ordine dei Giornalisti, che lui stesso ha deciso di lasciare nel 2020, spiegando di essere esausto dei “continui processi”. Nel corso dell’ultima puntata del programma di Piero Chiambretti Donne sull’orlo di una crisi di nervi, in onda su Rai3, ha commentato le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, scatenando la reazione del conduttore.

Il guardasigilli qualche giorno fa, parlando della violenza sulle donne, aveva detto che le donne vittima di violenza si sarebbero potute rifugiare in farmacia o in chiesa. Parole che sono rimbalzate ovunque e hanno scatenato una lunga polemica anche da parte dell’opposizione. Così Chiambretti non poteva che riprenderle nel suo show, chiedendo il commento del “direttore dei direttori”, che è lì proprio per esprimere i suoi giudizi sui vari titoli di giornali ed episodi di cronaca. Questa volta, però, Chiambretti è dovuto intervenire per le parole decisamente fuori dalle righe di Feltri.

Feltri vs Chiambretti, cosa è accaduto a Donne sull’orlo di una crisi di nervi

Vittorio Feltri, leggendo i vari titoli di giornale che riguardavano le parole di Nordio, nel corso dell’ultima puntata dello show di Chiambretti, ha risposto alla domanda del conduttore in modo molto diretto. Quando Chiambretti ha domandato all’ex direttore di Libero, in modo chiaramente provocatorio, cosa dovrebbero fare le donne qualora trovassero chiese e farmacie chiuse, ironizzando anche lui sulle parole di Nordio, ha risposto: “Infatti io consiglierei a Nordio di non dire ca*****“.

Il conduttore del programma allora ha controbattuto: “Lei potrebbe consigliare altri posti dove queste signore si possono rifugiare?“. A quel punto Feltri ha “sparato” una delle sue frasi: “Le donne vittime di violenza possono venire a casa mia. Se sono bone“. Parole che hanno spiazzato non poco lo stesso Chiambretti, costretto in un certo qual modo a prendere subito le distanze da quella dichiarazione: “Questa non è politicamente corretta“.

Com’era prevedibile, le dichiarazioni di Feltri sono state riprese da molti utenti sui social, in tanti hanno attaccato le sue parole, ritenute eccessive. C’è anche chi ha criticato Chiambretti per aver incalzato l’ex direttore, sapendo che si sarebbe potuto spingere oltre con i suoi commenti. Ad ogni modo Vittorio Feltri è conosciuto per le sue esternazioni, dunque, non ci sarebbe da stupirsi rispetto a queste parole, che si aggiungono alla lunga lista di quelle che in tanti anni hanno scatenato critiche, polemiche e attacchi.

Il suo stesso ruolo nello show di Chiambretti, con molta probabilità, è voluto proprio per le sue frasi pungenti, che non passano mai inosservate e vengono poi riprese e commentate, oltre che sui social, anche dai media.