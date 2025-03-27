LOL 5: quando esce, concorrenti, chi conduce, streaming

A marzo 2025, torna su Prime Video LOL – Chi ride è fuori. Dopo la seconda edizione di LOL Talent Show – Chi fa ridere è dentro, resa disponibile a febbraio, torna il reality/game comico giunto alla quinta stagione che, quest’anno, si presenta con una nuova coppia di conduttori.

LOL – Chi fa ridere è fuori è un programma prodotto da EndemolShine Italy per Amazon MGM Studios.

Di seguito, tutti i dettagli.

Quando esce LOL 5?

I primi 5 episodi della quinta stagione del programma saranno disponibili su Prime Video a partire dal 25 marzo 2025. L’ultimo episodio, invece, sarà disponibile il 3 aprile.

Chi sono i concorrenti di LOL 2025?

I 10 concorrenti della quinta stagione di LOL sono Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommaso Cassissa, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli e Alessandro Ciacci, vincitore della seconda stagione di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, uscito su Prime Video lo scorso 27 febbraio.

Chi conduce LOL 5?

I conduttori della nuova stagione di LOL – Chi ride è fuori sono Angelo Pintus e Alessandro Siani.

Pintus e Siani prendono il posto di Fedez e Frank Matano, conduttori delle ultime tre stagioni del programma.

Per quanto riguarda LOL, Angelo Pintus ha partecipato come concorrente alla prima stagione di LOL – Chi ride è fuori e come giudice a LOL Talent Show – Chi fa ridere è dentro.

Alessandro Siani, invece, nelle vesti di conduttore, ha condotto per tre volte Striscia la Notizia, in onda su Canale 5.

Regole LOL – Chi ride è fuori

Anche in questa stagione, i 10 concorrenti si sfideranno a rimanere seri per 6 ore consecutive provando, allo stesso tempo, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi il premio finale di 100.000 euro che il vincitore, o la vincitrice, donerà a favore di un ente benefico da lui/lei scelto. I due conduttori, Alessandro Siani e Angelo Pintus, ricopriranno anche il ruolo di arbitri.

LOL 5: trailer

Di seguito, il trailer ufficiale della quinta stagione di LOL – Chi ride è fuori.

LOL 5: foto

Di seguito, la gallery con le foto ufficiali della quinta stagione di LOL.

LOL 5: gallery Guarda le altre 16 fotografie →

LOL 5: streaming

LOL – Chi ride è fuori è visibile solo in streaming e solamente su Prime Video (le prime quattro stagioni del programma sono tuttora disponibili in esclusiva sulla piattaforma di Amazon). L’abbonamento a Prime Video costa 49,90 euro all’anno o €4,99 euro al mese.