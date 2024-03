E dieci: con la puntata finale di LOL Talent Show – Chi fa ridere è dentro è stato proclamato il decimo comico che farà parte del cast ufficiale di LOL 4, la quarta stagione del programma cult di Prime Video, la cui uscita è imminente.

Le cinque puntate del talent hanno provveduto a selezionare un gruppo i comici e comiche da parte dei giudici Katia Follesa, Angelo Pintus ed Elio, affiancati di volta in volta da un giudice ospite e sempre accompagnati dal Mago Forest, presentatore di tutte le puntate.

Dopo le selezioni di Milano e Napoli, la finale si è tenuta al Teatro Brancaccio di Roma: qui i giudici, affiancati dall’ospite speciale Lillo, hanno decretato il decimo concorrente di LOL 4, che gareggerà come tutti gli altri nove già annunciati.

-ATTENZIONE: SPOILER-

Il vincitore di LOL Talent Show

A vincere la prima edizione del programma è stato Loris Fabiani, che durante le sue esibizioni si è presentato sul palco con il personaggio di Lunanzio, capace di esprimersi utilizzando (in maniere ironicamente errata) alcuni vocaboli desueti e capace anche di interagire con i giudici fino a baciare Follesa ed Elio.

Fabiani ha battuto gli altri finalisti del programma, ovvero Alberto Pagnotta, Carlo Amleto, Susanna e Alessandro, Ginevra Feynes, Raffaello Corti, Chiara Anicito e Pippo Ricciardi. Il gruppo ha dovuto affrontare alcune prove: prima una classica di esibizione di un proprio pezzo, poi una di improvvisazione con i giudici ed infine i due finalisti (Fabiani e Ricciardi) hanno dovuto resistere dal ridere inscenando una gag con Posaman/Lillo.

Chi è Loris Fabiani

Nato nel 1983 a Melzo (Mi), Loris Fabiani si è formato all’Accademia Nazionale D’arte Drammatica “Silvio D’Amico” ed alla Royal Academy of Dramatic Combat di Londra. Porta il personaggio di Lunanzio da anni a teatro, dove ha però interpretato anche altri personaggi, vincendo nel 2011 il Premio UBU come Miglior Attore Under 30.Al cinema, ha lavorato nei film “Il grande sogno” e “Vallanzasca”, entrambi di Michele Placido. Ha inoltre preso parte ad alcuni spot pubblicitari.

Il cast di LOL 4

Loris Fabiani, come detto, si aggiunge quindi al cast di LOL 4, precedentemente annunciato. Nel teatro in cui dovranno resistere dal ridere per sei ore ci saranno Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica. Alla conduzione ritroveremo Fedez e Frank Matano, affiancati da Lillo.