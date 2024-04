Con gli ultimi due episodi (in tutto sono sei) usciti oggi, lunedì 8 aprile 2024, su Prime Video, anche LOL 4 – Chi ride è fuori ha un vincitore, proclamato nello “scontro finale” di questa quarta stagione dello show cult della piattaforma, diventato uno degli appuntamenti più attesi per i suoi abbonati.

Ricordiamo che in questa stagione, condotta da Fedez e Frank Matano con la partecipazione di Lillo, erano in gara Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio, Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica e Loris Fabiani, quest’ultimo vincitore dello spin-off LOL Talent Show.

Chi ha vinto LOL 4?

-ATTENZIONE: SPOILER: NON PROSEGUITE SE NON VOLETE ROVINARVI LA SORPRESA-

Prima di svelare il vincitore, scopriamo come si è arrivati agli ultimi due concorrenti in gara. Nel quinto episodio erano rimasti in gioco tutti, tranne Abatantuono, l'unico eliminato nelle prime quattro puntate. Si ricomincia dalla fine del quarto episodio, ovvero il Delirio: momento che ha fatto entrare in Teatro alcune persone comuni, dalla risata particolarmente eccentrica (i più attenti avranno notato la presenza di Olimpia Madonia, storica concorrente di Avanti un altro). Proprio durante questo momento, Maurizio Lastrico si auto-elimina, fingendo una risata che diventa reale.

Angela Finocchiaro, invece, viene eliminata da Lillo, a cui è bastato entrare in Teatro: nell’accoglierlo, l’attrice ha accennato un sorriso che le è costato l’eliminazione. Quindi è stata la volta di Loris Fabiani, che non ha resistito alla gag di Rocco Tanica in cui ha finto di essersi fatto la pipì addosso. La puntata si è conclusa con l’evidente risata di Claudio Santamaria di fronte all’esibizione di Panariello, che ha proposto il personaggio di Pio Bove.

Nella finale, restano in gara Aurora Leone, Lucia Ocone, Edoardo Ferrario, Rocco Tanica e Giorgio Panariello. Proprio a quest’ultimo viene dato il bonus, che gli permette di ridere per cinque minuti. Poco dopo, ad essere eliminata è, che ride mentre interpreta il personaggio della mitica Veronika. Situazione simile per, che sorride mentre parla al resto del gruppo. Il podio inizia a comporsi: al terzo posto c’è, che non resiste ad un’imitazione di Ferrario e scoppia in una liberatoria risata.

Restano allo scontro finale, quindi Ferrario e Panariello: ci vuole poco per capire chi vincerà, dal momento che Panariello sferra un attacco a sorpresa. Un nuovo personaggio, un musicista con i baffi che suona “Amore grande amore libero” de Il Guardiano del Faro con un improbabile strumento fatto con uno spruzzino ed una tanica di benzina.

prova a trattenersi, ma non ci riesce. LOL 4 viene vinto quindi da Giorgio Panariello, a cui vanno oltre che il trofeo della quarta edizione anche i 100mila euro da donare in beneficienza. La puntata si chiude con un piccolo colpo di scena: Panariello decide infatti di dividere il premio con Ferrario, donando 50mila euro alla Lega per la difesa del cane (scelta da lui) e gli altri 50mila ad HelpCode, che s’impegna nell’istruzione dei bambini in Italia e nel mondo, scelta da Ferrario.