LOL 4 porta dieci nuovi comici a cercare di non ridere di fronte alle battute dei colleghi: solo uno/a vincerà il montepremi da donare in beneficienza

Dieci nuovi comici sono pronti per restare seri il più a lungo e guadagnare il titolo di vincitore o vincitrice di LOL 4- Chi ride è fuori. La quarta stagione dell’adattamento italiano del format giapponese esportato nel mondo con enorme successo da Prime Video è pronta per intrattenere il pubblico italiano con nuove puntate, nuove sorprese e, soprattutto, un nuovo cast. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

LOL 4, il cast

Il cast della quarta stagione di LOL – Chi ride è fuori è composto da dieci comici: nove di loro sono stati annunciati a dicembre 2023, mentre il decimo è risultato essere il vincitore di LOL Talent Show – Chi ride è dentro, spin-off del programma. I dieci concorrenti, quindi, sono:

Diego Abatantuono

Edoardo Ferrario

Angela Finocchiaro

Maurizio Lastrico

Aurora Leone

Lucia Ocone

Giorgio Panariello

Claudio Santamaria

Rocco Tanica

Loris Fabiani

LOL 4, uscita

La quarta stagione di LOL – chi ride è fuori esce in due parti. Lunedì 1° aprile 2024 sono caricati su Prime Video i primi quattro episodi, mentre l’8 aprile gli ultimi due, tra cui quello in cui si scopre chi ha vinto.

LOL 4, a che ora esce?

I primi quattro episodi della quarta stagione di LOL – Chi ride è fuori sono messi a disposizione degli abbonati a Prime Video dalle 02:00 di notte di lunedì 1° aprile 2024 (l’orario è riferito all’Europa Centrale).

LOL 4, conduttori

Per il quarto anno consecutivo, a condurre LOL 4 c’è Fedez, affiancato per la terza volta da Frank Matano (concorrente della prima edizione). Ospite speciale è Lillo (anche lui concorrente della prima edizione e presente come ospite in quelle successive), nei panni di un overacting coach.

LOL 4, la sigla

La sigla della quarta stagione gioca con i concorrenti, come se fossero dei giocattoli, ognuno con una propria specifica:

LOL 4, come funziona?

Lol 4 le immagini Guarda le altre 7 fotografie → Il meccanismo del programma non cambia: dieci comici entrano in un teatro, osservati dalle telecamere, con lo scopo di non ridere per sei ore. Ogni concorrente ha la possibilità di essere ammonito una volta; alla seconda risata scatta l’eliminazione. Alla fine delle sei ore chi è rimasto all’interno del teatro ha vinto. Nel caso ci siano più di una persona, queste si affrontano in un “faccia a faccia”. Chi vince ottiene 100mila euro da donare in beneficienza.

LOL 4, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di LOL 4 – Chi ride è fuori sono sei, ciascuna della durata di circa 30 minuti. LOL 4 le distribuisce in due parti: i primi quattro episodi il 1° aprile, gli ultimi due l’8 aprile.

LOL 4, dove vederlo?

È possibile vedere LOL 4 – Chi ride è fuori solo in streaming su Prime Video. Bisogna quindi sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma, che offre un mese gratis di prova. Poi il costo è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno.