LOL 4, svelato il cast: i nove concorrenti (in attesa del decimo) – Video

Sono giornate di rivelazioni, quelle che stiamo vivendo: dopo l’annuncio dei Big in gara a Sanremo 2024, tocca ora al cast di LOL 4, quarta stagione del fortunato adattamento italiano del format giapponese che ha trovato casa su Prime Video, diventando fin dalla prima edizione un successo tra i suoi abbonati e non solo. LOL 4 uscirà nel 2024: a condurre ed osservare i comici in gara dalla control room ritroveremo Fedez e Frank Matano, affiancati da Lillo.

Il cast di LOL 4

Congratulazioni, hai sbloccato i dieci concorrenti di LOL4 ✨

Quale sarà la loro gag segreta per affrontare la sfida?

📺 #LOL4it #ChiRideFuori pic.twitter.com/1zqAnSl4YX — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) December 4, 2023

Oggi, lunedì 4 dicembre 2023, Prime Video ha comunicato tramite un video sui social i nomi dei nove concorrenti del programma (a cui se ne aggiungerà un decimo, come vi spieghiamo dopo). Ecco chi sono:

Diego Abatantuono

Edoardo Ferrario

Angela Finocchiaro

Maurizio Lastrico

Aurora Leone

Lucia Ocone

Giorgio Panariello

Claudio Santamaria

Rocco Tanica

La presentazione è stata fatta come se i protagonisti fossero i personaggi di un videogame, ognuno con una propria caratteristica, sempre ovviamente in chiave ironica. Rispetto alle edizioni scorse, sembra che LOL 4 abbia deciso (finalmente) di strizzare l’occhio soprattutto ad un pubblico più adulto, mettendo da parte le partecipazioni di comici e comiche appartenenti al mondo social e privilegiando volti noti al mondo della televisione.

Da notare, inoltre, la presenza anche quest’anno di un membro dei The Jackal, Aurora Leone, che segue quella di Ciro Priello (vincitore della prima edizione), Gianluca Fru (prima edizione) e Fabio Balsamo (vincitore della terza edizione con Luca Bizzarri)

LOL 4, il decimo concorrente

Il decimo (o la decima) protagonista di questa edizione deve essere ancora annunciat*, ma sappiamo già che uscirà dallo spin-off LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, 5 episodi disponibili in esclusiva su Prime Video all’inizio del 2024. Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus hanno girato l’Italia in cerca del decimo concorrente che farà parte del cast della quarta stagione. Il Mago Forest vestirà invece i panni di presentatore e accompagnerà i giudici in questo tour tutto italiano che promette risate e divertimento.