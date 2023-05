Da “Chi ride è fuori” a “Chi fa ridere è dentro”: il cast di LOL 4, annunciato nelle settimane scorse da Prime Video, avrà un o una concorrente che sarà scelt* tramite un apposito casting pronto a diventare a sua volta un format. LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro sarà infatti un casting tour per l’Italia alla ricerca del decimo concorrente della quarta edizione dello show più visto nel catalogo italiano della piattaforma.

Prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, LOL: Chi fa ridere è dentro sarà una sorta di Italia’s Got Talent in salsa comedy. In cinque episodi, infatti, un team composto da un conduttore e tre giudici tra i più amati protagonisti delle passate edizioni di LOL: Chi ride è fuori (i nomi devono ancora essere annunciati), girerà l’Italia per sottoporre i candidati a delle audizioni su un vero e proprio palco.

L’invito a partecipare (tramite un video provino da mandare a loltalentshow@endemolshine.it) è aperto non solo ai comici ma anche agli artisti di ogni genere: maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi, persone comuni con spiccate doti di intrattenimento, e molti altri personaggi che non mancheranno di suscitare ilarità.

Ai tre giudici il compito di selezionare, tra i candidati, chi meriterà di entrare nel Teatro di LOL 4, dove avrà a che fare con altri nove comici e soprattutto concorrerà alla vittoria finale. Ogni episodio di LOL: Chi fa ridere è dentro, inoltre, avrà una guest-star, un ospite d’eccezione che unendosi alla giuria fissa potrà cambiare le sorti di un concorrente.

Rubriche Ma quindi Lol 3 fa ridere? Un vero e proprio talent show che espande l’universo di LOL, già ampliato con lo speciale natalizio del 2022 e con Generazione LOL, che apre le porte agli artisti meno noti del panorama comico italiano e che servirà ad ingannare l’attesa in vista della quarta edizione.