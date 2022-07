Tra le novità annunciate ufficialmente oggi, martedì 19 luglio 2022, durante l’evento Prime Video Presents Italia 2022, tenutosi a Roma, c’è da segnalare anche un nuovo format, dal titolo Prova Prova Sa Sa, disponibile su Prime Video nel 2022.

Il protagonista di questo nuovo programma sarà Frank Matano che, su Prime Video, abbiamo già visto nelle prime due stagioni di LOL – Chi ride è fuori (rispettivamente come concorrente e come co-host al fianco di Fedez) e che vedremo anche nello speciale natalizio di LOL dal titolo LOL Xmas Special: Chi ride è fuori.

Prova Prova Sa Sa sarà un comedy show incentrato sull’improvvisazione e sull’intrattenimento comico. Frank Matano sarà il conduttore insieme ad un cast fisso composto da 4 comici, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone.

In ogni puntata, i quattro comici dovranno esibirsi in una serie di sketch e sfide improvvisate, decise sia dal conduttore che dal pubblico presente in studio. Gli sketch potranno essere individuali o prevedere il coinvolgimento di altri comici.

Non mancheranno anche gli ospiti che si metteranno in gioco, improvvisando insieme al cast fisso. Gli ospiti confermati fino ad ora saranno Francesco Mandelli, Corrado Nuzzo, Valeria Angione e I Soldi Spicci.

Anche Prova Prova Sa Sa, quindi, è un game basato sulla comicità ed è l’adattamento italiano del format Whose Line Is It Anyway?, creato da Dan Patterson e Mark Leveson per Hat Trick Productions.

Negli Stati Uniti, il comedy show è giunto alla diciannovesima edizione mentre nel Regno Unito, sono state realizzate dieci edizioni negli anni ’90. Negli USA, il format ha vinto un Primetime Emmy Award nel 2003.

Whose Line Is It Anyway? è stato realizzato anche in Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica e India.