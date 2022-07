LOL – Chi ride è fuori, dopo la seconda stagione di cui l’uscita fu offuscata dalla notizia dell’inizio dell’invasione russa in Ucraina avvenuta sfortunatamente lo stesso giorno, tornerà entro la fine dell’anno con uno speciale natalizio che vedrà protagonisti ex concorrenti del reality game comico di Prime Video.

Oggi, martedì 19 luglio 2022, durante l’evento Prime Video Presents Italia 2022 tenutosi a Roma, tra le novità annunciate da Nicole Morganti, Head of Italian Originals Amazon Studios, troviamo, appunto, LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, condotto da Fedez.

Il cast sarà formato da alcuni dei concorrenti delle prime due stagioni, come Frank Matano, Maria Di Biase, Angelo Pintus, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo. Tra i concorrenti, però, ci sarà anche Mara Maionchi, co-host della prima stagione.

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori verrà condiviso sulla piattaforma Prime Video in una puntata unica e il gioco avrà una durata di 4 ore e non 6.

Per quanto riguarda il resto, non cambieranno le regole: il primo comico che riderà riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e, in caso di seconda risata, scatterà il cartellino rosso dell’espulsione dal gioco. Il vincitore che riuscirà a non ridere fino alla fine si aggiudicherà il montepremi finale di 100.000 euro, da devolvere ad un ente benefico da lui scelto.

Ovviamente, LOL Xmas Special: Chi ride è fuori sarà disponibile a natale 2022.

Ricordiamo che la prima edizione del programma, resa disponibile su Prime Video nel 2021, ha visto Caterina Guzzanti, Frank Matano, Elio, Lillo, Katia Follesa, Michela Giraud, Ciro Priello, Fru, Luca Ravenna e Angelo Pintus nel ruolo di concorrenti ed è stata vinta da Ciro Priello.

Alla seconda edizione, invece, hanno preso parte Virginia Raffaele, Mago Forest, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Corrado Guzzanti, Tess Masazza, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli e Max Angioni. La seconda edizione è stata vinta da Maccio Capatonda.