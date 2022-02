Il tempismo è tutto nella vita. E lo è anche in televisione. Lo sanno bene dalle parti di Amazon Italia, alle prese con l’uscita su Prime Video della seconda attesa stagione di Lol, disponibile per gli abbonati dalla scorsa mezzanotte (qui la recensione del nostro Fabio Morasca).

La data di rilascio del comedy show – 24 febbraio 2022 – ovviamente era stata programmata negli scorsi mesi. Prima, quindi, che la Russia attaccasse l’Ucraina. Uno dei protagonisti di Lol 2, Max Angioni, nella conferenza stampa di presentazione, aveva detto: “La prima stagione di LOL è stata un momento astrale incredibile. Spero che la seconda stagione non vada in onda durante la guerra, vogliamo vedercela tranquilla“.

Trattandosi di un prodotto di una piattaforma on demand, Lol 2 non rischia di essere cancellato o spostato, come invece accade per i titoli della tv generalista (per esempio, la puntata di Doc 2 – Nelle tue mani di questa sera non andrà in onda su Rai1). Inevitabilmente, però, le drammatiche notizie che dall’alba arrivano dall’Ucraina hanno oscurato l’evento televisivo per esempio sui canali social, sulla cui cassa di risonanza aveva potuto contare la prima edizione.

Va precisato, però, che in questi casi non è così scontato che il contesto drammatico pesi in maniera negativa sugli ascolti del prodotto televisivo. O, per meglio dire, sulla voglia della platea televisiva di prendersi una pausa dall’overdose di informazione, buttandosi su un contenuto di puro intrattenimento. Qualche risposta, in questo senso, la avremo domani mattina quando leggeremo i dati di ascolto del Grande Fratello Vip, che al momento è confermata in palinsesto.

Infine, una curiosità: l’hashtag #LOL2 nel corso della mattinata è sparito da Twitter, dove da qualche ora era balzato in testa alle tendenze grazie alla sponsorizzazione di Prime Video Italia.