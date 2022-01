La serie italiana più attesa di questa stagione televisiva è pronta a tornare in onda ed ad emozionare ancora una volta i milioni di telespettatori che l’hanno seguita nel 2020, regalandole il primato di fiction più vista dell’anno. Parliamo, ovviamente, di Doc 2 – Nelle tue mani, seconda stagione del medical drama di Raiuno ispirato ad una storia realmente accaduta e con protagonista Luca Argentero. E’ tutto molto top secret sui nuovi episodi, ma qualcosa ve lo possiamo dire: non vi resta che proseguire nella lettura!

Doc 2, quando esce?

DOC Nelle Tue Mani 2 – Promo da Gennaio È arrivato il momento di tornare ad occuparci delle persone a cui teniamo.Il reparto di medicina generale sembra essere sotto tiro: cosa succederà in questa seconda stagione? 🙏🏻 💙A proposito, avete notato uno special guest in questo nuovo promo? 👨🏻 👀 🤫Giovedì, 21:25. Rai1. Non mancate.#DOCNelleTueMani2 #DOC2 Luca Argentero Matilde Gioli Sara Lazzaro #PierpaoloSpollon Giovanni Scifoni #AlbertoMalanchino #BeatriceGranno Elisa Di Eusanio's page Silvia Mazzieri Simona Tabasco Gianmarco Saurino Lux Vide Posted by DOC – Nelle tue mani on Saturday, January 8, 2022

La seconda stagione di Doc è stata scelta da Raiuno per comparire tra le prime serie che inaugurano l’anno nuovo. Ritroveremo, quindi, Andrea Fanti (Argentero) e tutti gli altri personaggi che abbiamo conosciuto nella prima stagione a partire da giovedì 13 gennaio 2022.

Doc 2, anticipazioni trama

Come detto, la produzione ha fatto trapelare poche informazioni sulla trama della seconda stagione. Quello che sappiamo è che anche il reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, dov’è ambientata la fiction, deve affrontare l’emergenza Covid-19.

Fanti, Giulia (Matilde Gioli), Agnese (Sara Lazzaro) e tutti i loro colleghi sono alle prese con un’emergenza mai affrontata prima d’ora, la pandemia più grave che si sia mai verificata negli ultimi cento anni. La serie, però, si soffermerà non tanto sullo scoppio dell’emergenza, quanto sulle sue conseguenze su più livelli, rivelando nuovi aspetti dei personaggi che già abbiamo incontrato e che, ora, vedono le proprie vite stravolte.

Doc 2, cast

Squadra che vince non si cambia, e Doc 2 vede confermato praticamente tutto il cast che ha contribuito a portare la serie al successo durante la prima stagione. Oltre ai già citati Argentero, Gioli e Lazzaro, quindi, rivedremo Simona Tabasco, Gianmarco Saurino, Pierpaolo Spollon, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Silvia Mazzieri, Giovanni Scifoni, Elisa Di Eusanio e Pia Lanciotti.

Luca Argentero: Andrea Fanti

Matilde Gioli: Giulia Giordano

Sara Lazzaro: Agnese Tiberi

Simona Tabasco: Elisa Russo

Alberto Malanchino: Gabriel Kidane

Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna

Silvia Mazzieri: Alba Patrizi

Giovanni Scifoni: Enrico Sandri

Gianmarco Saurino: Lorenzo Lazzarini

Beatrice Grannò: Carolina Fanti

Elisa Di Eusanio: Teresa Maraldi

Pia Lanciotti: Teresa Martelli

Doc 2, cast: nuovi personaggi

Oltre a loro, però, la seconda stagione aggiunge dei nuovi personaggi, di cui si sa ancora poco, ma che saranno fondamentali per lo sviluppo delle trame e l’evoluzione dei protagonisti.

Giusy Buscemi è Lucia Ferrari: nuova psicologa dell’ospedale, chiamata per aiutare i medici a superare il trauma causato dalla pandemia;

Alice Arcuri è Cecilia Tedeschi;

Marco Rossetti è Damiano Cesconi;

Gaetano Bruno è Edoardo Valenti;

Massimo Rigo è Umberto Caruso;

Lorenzo Frediani è Massimo Gentile.

Doc 2, registi e sceneggiatori

A dirigere gli attori dietro la macchina da presa c’è un cambio: dopo Jan Michelini e Ciro Visco, registi della prima stagione, per la seconda ci sono Beniamino Catena (per i primi otto episodi) e Giacomo Martelli (per i restanti otto). Il soggetto di serie è di Francesco Arlanch e Viola Rispoli, che hanno anche supervisionato le sceneggiature. La story editor è Giulia Cavazza. La serie è una produzione Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Luca e Matilde Bernabei.

Doc 2, quante puntate sono?

Anche gli episodi della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani sono sedici (ciascuno della durata di circa cinquanta minuti), in onda due per volta, per otto prime serate. Il finale della seconda stagione dovrebbe andare in onda il 3 marzo 2022: considerato però che giovedì 3 febbraio la serie non andrà in onda per fare spazio al Festival di Sanremo, è possibile che Raiuno proponga un doppio appuntamento settimanale per recuperare.

Doc 2, location

Rispetto alla prima stagione, le location non sono cambiate: la serie è stata girata tra Milano (città in cui è ambientata la serie), Roma e negli studi di Lux Vide di Formello. Inoltre, il Policlinico Universitario Bio-Medico e l’Università Campus Bio-Medico di Roma hanno messo a disposizione spazi e tecnologie per effettuare le riprese.

Doc 2, storia vera

La prima stagione prendeva spunto da un fatto di cronaca realmente accaduto, che ha avuto come protagonista il Dott. Pierdante Piccioni, raccontato nel libro “Meno dodici”. Piccioni, nel 2013, dopo un incidente stradale è andato in coma ed al suo risveglio si è reso conto di non aver ricordi degli ultimi dodici anni di vita, trovando così costretto a ricominciare da capo sia professionalmente che nei rapporti personali. Il medico oltre a “Meno dodici”, ha anche scritto -sempre con Pierangelo Sapegno- i libri “Pronto Soccorso” e “Colpevole di amnesia”.

Doc 2, dove vederlo?

E’ possibile vedere Doc 2 in tv, durante la sua messa in onda su Raiuno, ma anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre dal giorno successivo si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della serie, dov’è possibile vedere la prima stagione.