In attesa che LOL 3 faccia il suo debutto, Prime Video ha deciso di non lasciare a bocca asciutta i suoi abbonati per le festività. E così ha deciso di proporre uno speciale di Natale di LOL: un appuntamento da non perdere se siete fan della gara a non ridere più famosa del piccolo schermo. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura (e tranquilli, le risate sono concesse)!

LOL Chi ride è fuori Natale: quando esce?

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, questo il titolo esatto dello speciale, esce su Prime Video lunedì 19 dicembre 2022. Per poter assistere alla puntata, però, bisogna aspetta le 21:00: solo a quell’ora, infatti, sarà caricata online nel catalogo della piattaforma.

LOL Chi ride è fuori Natale, il cast

Da chi è composto il cast dello speciale di Natale di LOL? Per l’occasione, sono stati richiamati alcuni dei comici che più hanno divertito il pubblico nelle prime due edizioni dello show di successo di Prime Video, ovvero Frank Matano (prima edizione ed host della seconda e terza), Maria Di Biase (seconda edizione), Michela Giraud (prima edizione), Mago Forest (seconda edizione) e Lillo (prima edizione e guest-star della seconda). A loro si aggiunge Mara Maionchi, che è stata host della prima edizione ed ora si trova nell’inedita veste di concorrente. A condurre lo speciale torna Fedez, già host delle prime due edizioni (e confermato alla terza).

LOL Chi ride è fuori Natale, come funziona?

Le foto di LOL XMas Special: Chi ride è fuori, lo speciale di Natale su Prime Video Guarda le altre 10 fotografie → LOL Xmas Special: Chi ride è fuori è lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori che chiama a raccolta sei tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia.

Fedez torna nel suo ruolo di host e giudice, osservando dalla control-room i concorrenti Mara Maionchi (per la prima volta nel ruolo di concorrente di LOL), Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo nel teatro addobbato a festa.

Per l’edizione natalizia valgono, quindi, le stesse regole di LOL: Chi ride è fuori, ma l’esperimento durerà quattro ore: alla prima risata, il comico riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’ espulsione dal gioco. Ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a scelta del vincitore, chi riuscirà a non ridere fino alla fine.

LOL Chi ride è fuori Natale, quante puntate sono?

A differenza del format originale, composto da più episodi, lo speciale di Natale di LOL è composto da una sola puntata, della durata di 80 minuti, disponibile lunedì 19 dicembre 2022 dalle 21:00.

LOL Chi ride è fuori Natale, la sigla

LOL Chi ride è fuori Natale, regia e produttori

LOL Xmas Speciale: Chi ride è fuori è diretto da Alessio Pollacci, che ha diretto anche le prime due edizioni e lo spin-off Generazione LOL. La showrunner è Stefania Rosatto, l’head editor Davide Neglia. Il programma è prodotto da Endemol Shine Italy; è tratto da format giapponese Hitoshi Matsumoto Presents Documental.

LOL 3 stagione, quando esce?

Lo speciale di Natale di LOL anticipa l’uscita della terza stagione del programma, che sarà su Prime Video nel 2023. Il cast, intanto, è già stato annunciato: tra i protagonisti, Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

LOL Chi ride è fuori Natale, dove vederlo?

È possibile vedere lo speciale di Natale di LOL solo in streaming su Prime Video, che lo mette a disposizione dei suoi abbonati. Bisogna quindi sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma, che offre un mese gratis di prova. Poi il costo è di 49,90 euro all’anno.