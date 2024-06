Torna Alessandro Borghese Kitchen Sound, la videoenciclopedia gastronomica a ritmo di musica di Sky Uno con Alessandro Borghese. Il programma, che ha all’attivo circa mille puntate, è giunto alla nona edizione.

Alessandro Borghese Kitchen Sound è un programma prodotto da Food Media Factory e Level 33.

Alessandro Borghese Kitchen Sound 2024: quando va in onda?

La nona stagione di Alessandro Borghese Kitchen Sound andrà in onda a partire da lunedì 17 giugno 2024 in esclusiva su Sky Uno, alle ore 12:50, da lunedì a venerdi, in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Alessandro Borghese Kitchen Sound 2024: quante puntate sono?

La nona edizione sarà composta da 30 puntate.

Alessandro Borghese Kitchen Sound 2024: programma, ospiti

Anche in questa nuova stagione, lo chef Alessandro Borghese cucinerà nuove ricette, semplici preparazioni replicabili anche dagli spettatori a casa, seguendo il ritmo delle sue playlist, e darà anche consigli ai telespettatori, svelando segreti e trucchi del mestiere.

I nuovi episodi saranno suddivisi in quattro filoni tematici: Amici Miei, Venezia, Kids e Ice Cream.

Saranno presenti anche ospiti speciali, che affiancheranno Borghese e che metteranno a disposizione della cucina del programma il loro estro creativo.

Le puntate riguardanti il filone Amici Miei vedranno la presenza del creator Stefano Cavada, la star della pizza Renato Bosco e la compagine di stellati Alessandro Negrini (Voce Aimo e Nadia a Milano), Christian e Manuel Costardi (Scatto a Torino e Christian & Manuel a Vercelli) e Antonio Grazioli (Luminist a Napoli).

Le puntate del filone Venezia, invece, saranno ambientate nel ristorante AB – Il lusso della semplicità a Ca’ Vendramin Calergi. In queste puntate, verranno svelati i piatti che compongono il menù del locale e l’ospite in studio sarà il Resident Chef, Sebastiano Bodi.

Nelle puntate a tema Kids, invece, l’ospite sarà il pediatra Luca Rosti che affiancherà Borghese nella preparazione di menu divertenti e creativi ma, allo stesso tempo, salutari ed equilibrati, adatti ai bambini.

Le puntate Ice Cream, infine, saranno dedicate ovviamente al gelato e Borghese ospiterà i maestri gelatieri più rinomati d’Italia: Vetulio Bondi, Stefano Suzzi, Mauro Tononi, Luca Tentori e Chiara Spalluto.

Alessandro Borghese Kitchen Sound 2024: social

Anche quest’anno, il format sarà preceduto da Aspettando #AleKitchenSound 2024, ciclo di pillole digital complementare alla messa in onda televisiva, studiato per i social network.

Le pillole video sono già disponibili sulla pagina Instagram, @AleKitchenSound.

L’hashtag ufficiale del programma è #AleKitchenSound.