Ci siamo. È di nuovo quel periodo dell’anno in cui ad un gruppo di comici viene chiesto di affrontare la più difficile sfida tra tutte: non ridere, ma far ridere gli altri. LOL 3 è pronto a divertire nuovamente il pubblico di Prime Video con il suo teatro sempre più accogliente ma anche sempre più ricco di insidie, sorprese e trappole per i dieci partecipanti a questa edizione. E a noi non resta che ridere: per saperne di più, proseguite nella lettura!

LOL 3, uscita

Quando esce la terza stagione di LOL-Chi ride è fuori? Prime Video ha annunciato la pubblicazione dei nuovi episodi da giovedì 9 marzo 2023, quando saranno caricate le prime quattro puntate.

LOL 3, cast: i partecipanti

Annunciati da tempo, i concorrenti di LOL 3 sono dieci: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

LOL 3, il regolamento

LOL 3 - Chi ride è fuori, le foto della terza stagione Guarda le altre 23 fotografie → Il meccanismo della terza stagione non cambia rispetto alle due stagioni precedenti ed allo speciale natalizio del 2022. I dieci comici, dentro un teatro e sotto l’occhio delle telecamere, devono resistere per sei ore senza ridere, ovviamente provocando la risata negli altri.

I conduttori del programma, Fedez e Frank Matano, osservano dalla Control Room l’andamento del gioco: quando qualcuno ride scatta l’ammonizione, seguita alla seconda risata dall’eliminazione. Il concorrente escluso può quindi raggiungere la Control Room e seguire il resto del gioco a fianco dei due conduttori, ma eventualmente può anche intervenire in teatro per provocare la risata di chi è ancora in gioco. Alla fine delle sei ore, deve rimanere solo un vincitore, a cui va il premio di 100.000 euro, che sarà devoluto in beneficenza.

LOL 3, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della terza edizione sono sei, ciascuna della durata di 30 minuti. Prime Video distribuisce le prime quattro puntate giovedì 9 marzo, mentre le ultime due il 16 marzo.

LOL 3, i conduttori

Alla guida anche della terza stagione troviamo Fedez (presente in qualità di host fin dalla prima stagione) e Frank Matano (host dalla seconda stagione, ma anche concorrente della prima edizione e dello speciale natalizio). I due sono affiancati dalla special guest Maccio Capatonda, vincitore della seconda edizione ed a cui va il compito di disturbare i partecipanti ed indurli a ridere.

LOL 3, il trailer

Il trailer rilasciato da Prime Video mostra alcune delle situazioni che si verificano in questa edizione: a partire dalle battute di Nino Frassica, al tormentone “Rabbrividiamo” di Marina Massironi, fino a Fabio Balsamo vestito da Pulcinella e Paolo Cevoli che torna ad interpretare l’assessore Palmiro Cangini. Si vede, inoltre, Frank Matano travestito da Fedez.

LOL 3, inizio sigla

La terza edizione ha una sigla molto particolare, che gioca con i cliché dei film americani e che mostra i partecipanti ed i conduttori nel ruolo di protagonisti di questi film. Solo alla fine, si scopre che la voce narrante è Maccio Capatonda.

LOL 3, dove vederlo?

È possibile vedere LOL 3 solo in streaming su Prime Video, che lo mette a disposizione dei suoi abbonati. Bisogna quindi sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma, che offre un mese gratis di prova. Poi il costo è di 49,90 euro all’anno.