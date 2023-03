Lol 3 si presenta con uno show senza Fedez ma con Serena Dandini

Dopo le divertenti avventure per l’Italia di Carlo Cracco e dei suoi ospiti del Dinner Club, dal 9 marzo su Prime Video si riaprono le porte di Lol – Chi Ride è fuori. La produzione che più di tutte ha caratterizzato la divisione italiana di Prime Video torna con una terza edizione sempre guidata da Fedez, accompagnato da Frank Matano e con Maccio Capatonda nei panni del disturbatore. In attesa di vedere i primi 4 episodi su Prime Video (gli ultimi due arriveranno 7 giorni dopo), Amazon ha organizzato una spettacolare presentazione tra effetti speciali e momenti di spettacolo ma con un grande assente: Fedez.

L’ombra di Fedez in collegamento invisibile da Milano, senza un messaggio di saluto, senza un’interazione, ha percorso tutta la presentazione della nuova stagione. A “compensare” la sua assenza c’era Serena Dandini chiamata a sorpresa a condurre la conferenza stampa insieme a Frank Matano. Serena Dandini si diverte a interagire con tutti i concorrenti sia con quelli con cui ha più confidenza sia con quelli che conosce meno. Ma il tentativo di trasformare la conferenza in show è riuscito solo in parte. Momenti di imbarazzo quando Gabriele Vagnato l’inviato di Fiorello di Viva Rai 2 ha chiesto a Herbert Ballerina di scusarsi per aver rubato il posto a Mauro Casciari e praticamente nessuno sul palco ha capito che si trattava di una gag “ma è una gag o è seria?” ripeteva Serena Dandini. Così come il finto quiz alla Frassica è stato un altro momento poco riuscito.

Lol 3 Chi Ride è fuori, la presentazione

Complice la pandemia, le prime due stagioni hanno sempre avuto una presentazione in modalità virtuale. Questa volta, invece, il gruppo di Lol si è riunito nella cornice del Teatro Eliseo di Roma (Fedez escluso) per raccontare questa nuova avventura. Anche in questa edizione sono dieci i comici che per sei ore hanno cercato di resistere alla tentazione di non ridere. Il cast è formato da un bilanciato mix di veterani e volti nuovi della comicità: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

Nonostante l’assenza Fedez è stato “presente” nei racconti di Frank Matano che lo ha imitato nel corso del programma, mentre i concorrenti hanno ricordato come Nino Frassica lo ha chiamato Ramirez “pensavo si chiamasse così” ha scherzato con la sua classica ironia. “Nino è stro**o perchè le cose le diceva a bassa voce, anche Ramirez lo abbiamo sentito in tre” ha raccontato Luca Bizzarri. La “conferenza” di presentazione è così andata avanti tra un aneddoto e l’altro.

Herbert Ballerina ha raccontato che per non ridere “facevo operazioni di matematica, cosa che faccio anche in altre occasioni” “le partner ringraziano” il commento di Serena Dandini. Paolo Kessisoglu ha invece detto di aver visto le precedenti edizioni per prepararsi “anche se all’estero fanno cose assurde” ha sottolineato Luca ricordando come lui al massimo è rimasto in mutande. Bizzarri ha poi ricordato che “cercavo sempre di stare lontano da Frassica, poi quando mi prendeva da ridere come un vero bullo, mi rivolgevo a Marta Filippi e cercavo di picchiarla era la preda più debole“. “Un messaggio in linea con i tempi” ha sottolineato Brenda Lodigiani. Maccio Capatonda farà Riposaman, il supereroe erede di Posaman (quello di Lillo) ma che si riposa per combattere il crimine. E già si annuncia tormentone.

Per tutti è stato un po’ come tornare alle scuole di teatro quando si divertivano a improvvisare. Perchè è tutto improvvisato “ti confronti con l’avvocato con quello che puoi dire o meno” ha detto Luca Bizzarri con Frank Matano che ha spiegato come ciascuno si prepari qualcosa e l’improvvisazione sta nella reazione dell’altro. Cristiano Caccamo invoca bonariamente l’attenzione degli altri, non essendo proprio un comico per lui è stato più difficile.

C’è stato spazio anche per un appello a favore dei lavoratori dello spettacolo in particolare Marta Filippi ha ricordato lo sciopero dei doppiatori, categoria di cui fa parte. E la presentazione si chiude con le ballerine di cacao meravigliao “sono le stesse di indietro tutta, hanno 74 anni” chiosa Nino Frassica. E non resta che aspettare il 9 marzo.

Lol 3 la formula del programma

I concorrenti proveranno a rimanere seri per sei ore consecutive, in Lol 3, cercando contemporaneamente, di far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto dal vincitore. Fedez ha il ruolo di arbitro e Frank Matano torna come co-host dopo l’esperienza in solitaria di Prova Prova Sa Sa sempre per Prime Video.

La terza stagione del comedy show in sei episodi LOL: Chi ride è fuori è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, sarà disponibile dal 9 marzo su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da subito e gli ultimi due dal 16 marzo, con il gran finale.