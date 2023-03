Prime Video le serie tv a Marzo 2023: torna Lol tra uno Sciame e le Ragazze Elettriche

Il mese di marzo 2023 su Prime Video è caratterizzato dall’attesa terza stagione di Lol – Chi Ride è fuori, 10 nuovi comici proveranno a farci ridere e a non ridere. Tra le serie tv spicca a fine mese Ragazze Elettriche – The Power. Nel corso del mese di marzo 2023 prosegue l’appuntamento settimanale con Star Trek: Picard 3, condiviso con Paramount+ e con Carnival Row che termina il 17 marzo. Come ogni mese, bisogna tenere d’occhio le date di scadenza dei titoli presenti nel catalogo, il 6 marzo sarà l’ultimo giorno utile per vedere le quattro stagioni di Seal Team mentre il 13 marzo scadono le 5 stagioni di 90210. Ad aprile sono attese Dead Ringers con Rachel Weisz dal 22 e Citadel dal 28 aprile.

Prime Video le serie tv di Marzo 2023

1 Mercoledì

The Goldbergs s.1-8, comedy ambientata negli anni ’80 e ispirata alla famiglia del creatore della serie, cresciuto a Jenkintown con il sogno di lavorare nel cinema.

Arrow s.8

The Good Doctor s.5

2 Giovedì

SWAT s.1-5, la serie tv con Sherman Moore è ispirata alla serie omonima degli anni ’70 diventata poi un film. In Italia è in prima visione su Rai 2 ed è già passata per Netflix.

3 Venerdì

Daisy Jones & the Six miniserie (episodi settimanali fino al 24 marzo): ispirata al romanzo di Taylor Jenkins Reid, è un musical-drama che racconta l’ascesa e il crollo di una rock band degli anni ’70. Nel 1977 i Daisy Jones & the Six erano sul tetto del mondo guidati da Daisy Jones (interpretata da Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Clafin). Dopo un concerto sold out a Chicago il gruppo sparisce e oggi dopo diversi anni, ha deciso di raccontare la loro storia.

Luden – Il re del quartiere a Luci Rosse s.1 (serie originale tedesca in 6 episodi): ad Amburgo nei primi anni ’80 tra feste, disco e droghe, il solare Klaus diventa protettore di Jutta fondando la Nutella Gang con un gruppo di amici. Il gruppo si scontra con la GMBH per il potere. La crisi dell’AIDS fa crollare il business e con la cocaina arrivano follia e violenza.

16 Giovedì

La Classe del 2007 s.1: serie australiana di Kacie Anning, una commedia su un’interminabile riunione di liceali. Quando un’onda anomala si abbatte sulla rimpatriata di un liceo femminile, un gruppo di donne si ritrova isolata cercando un modo per sopravvivere.

17 Venerdì

Last Light: Il Crollo s.1, serie tv di Viaplay e Peacock, adattamento del romanzo apocalittico di Alex Scarrow, prodotta da MGM International, 20th Tv, Make It Happen Studio, Entertainment 360 e Viaplay, con Matthew Fox e Joanne Froggatt. Un chimico esperto di petrolio capisce che c’è qualcosa che non va nell’approvvigionamento globale.

Sciame – Swarm s.1: creata da Janine Nabers e Donald Glover (anche regista), ambientata tra il 2016 e il 2018, è la storia di Dre (Dominque Fishback) una ragazza ossessionata da una pop star che inizia un viaggio inaspettato attraverso il paese.

31 Venerdì

Ragazze Elettriche – The Power s.1 (episodi settimanali): thriller prodotto da Sister (già dietro Chernobyl), tratto dal romanzo di Naomi Alderman. In un mondo del tutto simile al nostro, le adolescenti sviluppano il potere di folgorare gli altri. La serie segue ragazze sparse in tutto il mondo mentre questo Potere cambia l’ordine mondiale. Nel cast Toni Collette, John Leguizamo, Auli’i Cravlho, Josh Charles.

Prime Video Marzo 2023 oltre le serie tv

Il mese di marzo 2023 di Prime Video è caratterizzato dall’arrivo della terza edizione di Lol in partenza il 9 marzo con i primi quattro episodi cui seguono gli ultimi due il 16 marzo. Fedez e Frank Matano tornano nel ruolo di osservatori, arbitri e conduttori del programma, mentre Maccio Capatonda è il disturbatore. Il cast di comici è formato da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Herbert Ballerina, Nino Frassica, Fabio Balsamo, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Marina Massironi e Brenda Lodigiani. La formula non cambia: devono cercare di non ridere e al contempo di far ridere gli altri. Chi resiste fino all’ultimo vincerà 100 mila euro da dare in beneficenza.

Il 17 marzo arrivano gli episodi dal 14 al 26 della prima stagione del cartone animato Pinocchio and Friends. Mentre il 20 marzo arriva Lamù, la ragazza dello spazio con le stagioni quattro e cinque.