Paramount+ propone a marzo diversi titoli in prima visione, in esclusiva e soprattutto in contemporanea con gli Stati Uniti. Sicuramente tra i titoli più attesi del mese c’è la seconda stagione di Yellowjackets la cui prima stagione venne trasmessa da Sky Atlantic e che è già stata rinnovata per una terza stagione. Arriva Kiefer Sutherland con lo spy thriller Rabbit Hole. Ma scopriamo insieme tutti i titoli del mese.

Paramount+ le serie tv a Marzo 2023

8 Mercoledì

The English miniserie con Emily Blunt e Rafe Spall ambientata nel 1890. Un’aristocratica inglese, Lady Cornelia Locke, e un ex scout di cavalleria di Pawnee, Eli Whipp si incontrano in America centrale per attraversare un territorio violento costruito sui sogni e sul sangue. Cornelia vuole vendicarsi dell’uomo che considera responsabile della morte del figlio e convince Eli Whipp a lasciarla viaggiare con lui, il quale scopre che la ragazza è molto più capace e intraprendente in materia di sopravvivenza di quanto ci si potesse aspettare.

16 Giovedì

Mayor of Kingstown s.2: nuovi episodi per la serie tv creata da Taylor Sheridan (quello dell’universo Yellowstone) e Hugh Dillon, il protagonista è Jeremy Renner. Al centro c’è la famiglia McLusky che lavora come mediatori politici a Kingstown una città del Michigan costruita intorno al business delle prigioni. Uno sguardo crudo e duro sul tentativo di portare ordine in una città che non ne ha. (Negli USA la serie è partita il 15 gennaio con episodi settimanali).

17 Venerdì

Flatshare – Un letto per due s.1: due ventenni londinesi senza soldi condividono il letto, ma Tiffany e Leon non si sono mai incontrati e se il piano dovesse funzionare, non lo faranno mai. Tiffany guadagna il minimo sindacale nella redazione di un giornale online; Leon fa i turni di notte in un ospizio quindi dovrebbero non incontrarsi mai. Ma attraverso i post-it che si lasciano, conoscono le rispettive vite e…si innamorano.

24 Venerdì

Yellowjackets s.2: dopo sette nomination agli Emmy, torna la serie creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson con Christina Ricci, Juliette Lewis, Melanie Lynskey, Tawny Cypress. Tra presente e passato la storia di un gruppo di ragazze sopravvissute a un incidente aereo imparando a sopravvivere. Nella seconda stagione anche Lauren Ambrose ed Elijah Wood. Yellowjackets 2 arriva su Paramount+ (la prima stagione è andata su Sky/Now) in contemporanea con gli Stati Uniti dove sarà rilasciata il 24 in streaming e domenica 26 su Showtime.

27 Lunedì

Rabbit Hole s.1: Kiefer Sutherland torna nel mondo delle spie interpretando John Weir, maestro dello spionaggio aziendale, incastrato per un omicidio, finendo per scontrarsi con forze potenti e capaci di influenzare e controllare la popolazione. Nel cast anche Charles Dance, Meta Golding, Rob Yang, Enid Graham, la serie è prodotta da John Requa e Glenn Ficarra e arriva con episodi settimanali a 24 ore dagli USA dove vengono rilasciati dal 26 marzo sempre su Paramount+.

Paramount+ le serie tv che proseguono a Marzo 2023

Febbraio è stato caratterizzato da diverse sorprese su Paramount+. Non annunciati in anticipo sono arrivati infatti Teen Wolf – Il film e la serie Wolf Pack con Sarah Michelle Gellar che prosegue per tutto il mese di marzo con rilascio settimanale degli episodi solo in versione sottotitolata. Dopo un accordo con Prime Video è arrivata anche la terza stagione di Star Trek: Picard con episodi settimanali ogni venerdì. Prosegue ogni venerdì anche la seconda e ultima stagione di Your Honor. Infine fino a domenica 26 marzo prosegue la prima stagione di 1923 il prequel di Yellowstone.

Paramount+ come vedere la piattaforma

Paramount+ è una piattaforma di streaming a pagamento, disponibile via app per smartphone e tablet, browser, Smart Tv, chiavette per portare internet sulla tv e altri device e supporti. Inoltre è un channel di Prime Video ed è disponibile come app su Sky Q. Gli abbonati a Sky Cinema hanno la possibilità di attivare in modo gratuito l’accesso alla piattaforma, basta seguire le indicazioni sullo schermo del proprio Sky Q o Sky Glass, inoltre con le credenziali inserite in fase di registrazione, potranno vedere i contenuti direttamente dall’app su ogni device (come tutti gli abbonati); gli utenti con MySky avranno una selezione di titoli oltre a poter accedere all’app gratuitamente.