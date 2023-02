Riparte Your Honor, la serie tv con Bryan Cranston tratta dal format israeliano Kvodo che ha avuto anche un adattamento italiano dal titolo Vostro Onore con Stefano Accorsi. Non cercate però la nuova stagione su Sky Atlantic o su NOW, là dove magari avrete visto la prima stagione. Infatti la seconda stagione di Your Honor è in streaming su Paramount+ a partire dal 3 febbraio con un episodio a settimana a circa 3 di ritardo da Showtime negli USA. Se siete abbonati Sky Cinema la troverete comunque visto che Paramount+ è incluso nell’abbonamento, semplicemente non c’è un orario e un canale di riferimento. Ma a due anni dalla prima stagione, come riparte Your Honor?

Your Honor 2, la trama

Cosa era successo nella prima stagione di Your Honor? A due anni di distanza la domanda è lecita e la risposta rischia di essere spoiler, quindi l’avvertenza è d’obbligo. Se non avete visto la prima stagione passate su Paramount+ per vederla prima di continuare nella lettura.

Alla fine della prima stagione Eugene, per vendicare il fratello dopo l’assoluzione di Carlo Baxter, irrompe con una pistola alla festa dei Baxter e spara un colpo. Ferendo però a morte Adam Desiato. Una forma di giustizia divina per il ragazzo che aveva ucciso all’inizio della serie il figlio di Jimmy Baxter, innescando tutta la vicenda. La storia riprende con Michael Desiato in carcere, sfatto ed emaciato, deciso a lasciarsi morire e nutrito a forza in prigione. Attraverso alcuni flashback ci viene mostrato quello che è successo subito dopo l’omicidio sia tra i gangster che tra le forze di polizia. Capiamo perchè Michael è in carcere e soprattutto quello che sarà il futuro della serie con Michael che cercherà di vendicarsi di quella famiglia Baxter che gli ha distrutto la vita.

Your Honor 2 la prima impressione

La morte di un figlio è un lutto devastante, impossibile da superare per un padre. Ancor più quando avviene in modo violento e casuale come nel finale della prima stagione di Your Honor. Il giudice Michael Desiato è annullato da questa morte. Non esiste più, nel corpo e nello spirito. La prima puntata della seconda stagione di Your Honor rappresenta perfettamente questa sensazione attraverso l’interpretazione di Bryan Cranston che si prende sulle spalle ancora una volta la serie. Your Honor aveva ragione di esistere nella prima stagione solo per la sua presenza e ancor di più questo è vero in una seconda stagione nata sulla scia del successo. E se in casi precedenti (cfr. Big Little Lies) il risultato è stato inferiore alle attese, in Your Honor gli autori sembrano aver trovato la prospettiva giusta.

La serie alterna la sofferenza dell’ex giudice Desiato, alle dinamiche criminali di New Orleans e alle indagini portate avanti da un nuovo personaggio, una procuratrice che farà rientrare nel vivo della serie il giudice Desiato, altrimenti relegato in carcere. Certo questo aspetto appare un po’ una forzatura necessaria per far ripartire una serie conclusa e che rischiava di incartarsi nell’elaborazione del lutto. Al tempo stesso la serie allarga la prospettiva collegando la storia di Michael Desiato a quella delle dinamiche criminali di una città come New Orleans tra intrecci con la politica e aspetti religiosi e culturali. Your Honor esce così dalle aule del tribunale, trasformandosi in un gangster drama che non deluderà i fan della prima stagione.

Your Honor 2 il cast

Oltre allo straordinario protagonista Bryan Cranston, confermato gran parte del cast della prima stagione di Your Honor. Tornano così Hope Davis nei panni di Gina Baxter e Michael Stuhlbarg in quelli di Jimmy Baxter, insieme a loro tornano Lilli Kay nei panni di Sofia “Fia” Baxter e Jimi Santon in quelli di Carlo Baxter.

Acquista un ruolo ancora più importante Andrene Ward-Hammon, Big Mo, leader del gruppo criminale dei Desire, così come Benjamin Flores Jr in quelli di Eugene Jones anche lui dei Desire. Tornano Amy Landecker nei panni di Nancy Costello, la detective che scopre quanto commesso dal giudice Desiato, e Isiah Whitlock Jr. nei panni di Charlie Figaro politico e amico fraterno di Michael. Torna Margo Martindale, senatrice e suocera di Michael.

Le novità della seconda stagione sono Rosie Perez che interpreta Olivia Delmont assistente del procuratore e di fatto centrale per l’avvio della seconda stagione. Tra i nuovi ingressi anche Mark Margolis che sarà Carmine Conti padre di Gina e Mark O’Brien, nei panni di padre Jay, prete della famiglia Baxter.

Your Honor 2 perchè è su Paramount+

L’arrivo in Italia di Paramount+, piattaforma del gruppo Paramount Global di cui fa parte il canale cable americano Showtime, ha comportato alcune conseguenze sui titoli che un tempo popolavano il canale Sky Atlantic che, oltre le produzioni originali, aveva come assi portati HBO e Showtime, canali americani votati alla qualità. Rispetto all’arrivo di Your Honor 2 anni fa l’assetto dell’intrattenimento italiano e internazionale è mutato e la serie in passato su Sky Atlantic si è così spostata suParamount+ in streaming. Allo stesso modo anche le nuove produzioni di Showtime sono approdate sulla piattaforma. Anche la seconda stagione di Yellowjackets farà lo stesso percorso.

Your Honor 2 quanti episodi sono?

La seconda stagione è composta da 10 episodi rilasciati settimanalmente su Paramount+.

Your Honor 3 si fa?

Non ci sarà una terza stagione di Your Honor. La serie era stata inizialmente ordinata come miniserie e solo per l’ottimo riscontro di pubblico è stata rinnovata per una seconda stagione, così come è stato per la versione originale israeliana. Lo stesso Cranston subito dopo il rinnovo, ha specificato che sarebbe anche stata la seconda stagione. Il rinnovo è arrivato nell’agosto del 2021 ma le riprese sono iniziate soltanto a luglio 2022.

Your Honor l’ambientazione

La città di New Orleans fa ancora da sfondo alle vicende di Your Honor anche se parte di questa nuova stagione è stata girata in California come la scena del rodeo in carcere nei primissimi episodi.