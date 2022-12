Yellowjackets 2, Showtime svela la data di uscita e il primo teaser

È una delle serie televisive più interessanti dello scorso anno, arrivata in Italia prima su Sky e successivamente passata a Paramount+, la piattaforma di streaming da pochi mesi disponibile anche nel nostro Paese. Stiamo parlando di Yellowjackets, una produzione di Showtime riuscita nell’obiettivo di mescolare elementi drama con punte di horror e mistero e tenere incollati allo schermo milioni di spettatori in tutto il mondo.

Dopo una prima stagione al cardiopalma, tra passato e presente, Yellowjackets è pronta a tornare nel 2023 con la seconda stagione che vedrà la conferma del cast della prima stagione, al netto delle perdite registrate nel corso dei 10 episodi della prima stagione. I nuovi episodi debutteranno negli Stati Uniti il 24 marzo 2023, prima in streaming e due giorni dopo anche in TV.

Yellowjackets, dove eravamo rimasti?

La prima stagione si era conclusa non proprio benissimo per le nostre protagoniste, interpretate tra gli altri da Juliette Lewis, Christina Ricci e Melanie Lynskey. Nel corso dei flashback che documentano il periodo in cui le Yellowjackets stanno cercando di sopravvivere come possono dopo l’incidente aereo che le ha costrette per 19 mesi nel mezzo del nulla, Jackie decide di passare la notte all’aperto dopo un violento litigio, salvo poi morire assiderata a causa del freddo. Lottie, Misty e Van, intanto, sacrificano il cuore di un orso come tributo alla natura selvaggia.

Nel 2021, invece, Shauna, Taissa, Natalie e Misty sono impegnate a ripulire la scena del crimine, eliminando ogni prova dell’omicidio di Adam da parte di Shauna. La notizia della scomparsa di Adam, intanto, inizia a diffondersi. Il finale ci ha lasciato col fiato sospeso: Misty riesce ad avvelenare Jessica, Taissa vince le elezioni per il Senato e un misterioso gruppo rapisce Natalie, mentre Suzie prova ad avvisare Natalie con un messaggio in segretaria del fatto che Lottie abbia svuotato il conto corrente di Travis.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione di Yellowjackets?

I dettagli sulla seconda stagione stanno arrivando col contagocce, anche perchè siamo ancora a qualche mese dalla messa in onda dei nuovi episodi. Sappiamo che l’attrice Simone Kessell è stata scelta per interpretare la versione adulta di Lottie Matthews, la giovane che soffre di schizofrenia e che guiderà la setta che, possiamo immaginario, sarà al centro della seconda stagione di Yellowjackets.

L’altra piacevole new entry è quella di Lauren Ambrose, scelta per interpretare la versione adulta di Liv Hewson. Anche Elijah Wood è entrato a far parte del cast nel ruolo di Walter, un misterioso personaggio che ha molti punti in comune con Misty e che darà del filo da torcere al personaggio interpretato da Christina Ricci.

Samantha Hanratty, l’attrice che interpreta Misty del 1996 ha anticipato ad US Weekly che la seconda stagione sarà “più folle di quanto avevamo immaginato”: “Inizieremo col botto. Abbiamo chiuso con una nota di folla e ripartiremo con quei toni“.

Il teaser trailer della seconda stagione

In attesa di scoprire di più sulla seconda stagione di Yellowjackets, ecco il breve e intrigante teaser trailer diffuso da Showtime: