Amadeus annuncia i Big in gara al Festival di Sanremo 2024. Lo fa, come ormai consuetudine, in diretta nel corso di un’edizione del Tg1: la scelta è ricaduta sul Tg1 delle 13:30 di domenica 3 dicembre 2023. Non saranno 23 previsti, ma i Big invitati dal direttore artistico diventano 27 (ventisette). Uniti ai 3 provenienti dal podio di Sanremo Giovani, il totale degli artisti in gara a Sanremo 2024 passa da 26 a 30, come da variazione al Regolamento pubblicata poche ore prima dell’annuncio in diretta al Tg1.

L’annuncio dei cantanti Big in gara a Sanremo 2024 segue di pochissimi giorni quello fatto sempre al Tg1 per completare il cast dei co-conduttori della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Al già annunciato Marco Mengoni, si sono aggiunti la più che attesa Giorgia, già in gara lo scorso anno con “Parole dette male” e Lorella Cuccarini, che un Festival lo ha condotto con Pippo Baudo nel 1993 e vi ha poi partecipato in gara nel 1995 con “Un altro amore no”, mentre tra le sue ultima apparizioni all’Ariston ricordiamo quella dello scorso anno quando partecipò come ospite di Olly nella serata cover per cantare “La notte vola”. Con loro anche Teresa Mannino, al suo debutto sanremese, e l’immancabile Fiorello, al fianco di ‘Ama’ nella serata finale di sabato 10 febbraio 2024. Che sia la chiusura di un cerchio – e di un ciclo – dopo cinque anni consecutivi alla guida del Festival per Amadeus? Si torna là dove tutto era iniziato, nel febbraio nel 2020…

Vediamo, intanto, i cantanti in gara a Sanremo 2024 annunciati da Amadeus: i titoli delle canzoni, invece, verrà svelato nel corso della finale di Sanremo Giovani in onda su Rai 1 il 19 dicembre.

Sanremo 2024: i Big in gara

Qui i primi 13 nomi dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024.

Fiorella Mannoia; Geolier; Dargen D’Amico; Emma; Fred De Palma; Angelina Mango; La Sad; Diodato; Il Tre; Renga e Nek; Sangiovanni; Alfa; Il Volo