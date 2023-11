Siamo giunti al secondo dei quattro capitoli riguardanti gli annunci di Amadeus al Tg1 sul Festival di Sanremo 2024. Annunci che vanno a riempire le caselle dei comparti più importanti che daranno forma al quinto e ultimo (?) Festival del conduttore e direttore artistico. Siamo partiti lunedì 27 novembre con l’annuncio dell’atteso ritorno sul palco dell’Ariston di Giovanni Allevi, nella seconda serata di mercoledì 7 febbraio. Un’occasione importante che vedrà protagonista il Maestro d’Orchestra tornare a suonare dal vivo.

Stasera si prosegue con altre prestigiose presenze: le co-conduttrici scelte per accompagnare Amadeus nell’arco delle cinque serate della kermesse.

Sanremo 2024, chi sono le co-conduttrici

Insieme a Marco Mengoni, annunciato a inizio novembre nella prima puntata di Viva Rai 2, le presentatrici che si aggiungono sono: Giorgia (nella serata di mercoledì), l’attrice comica Teresa Mannino (nella serata di giovedì) e Lorella Cuccarini in quella di venerdì.

Il ritorno di Fiorello alla serata finale

La sorpresa-non sorpresa è il ritorno in co-conduzione di Fiorello all’ultima serata, sabato 10 febbraio.

Festival di Sanremo 2024, i prossimi annunci

Domenica 3 dicembre all’ora di pranzo, sempre al Tg1 e dunque attorno alle 13:30, Amadeus svelerà i nomi degli artisti che vedremo dal 6 al 10 febbraio in gara a Sanremo 2024. Infine (ma non sarà la fine, cit.), mercoledì 6 dicembre questa prima tranche di annunci si concluderà con il quarto e ultimo annuncio.

Salvo colpi di scena (e Amadeus ci ha insegnato che le sorprese possono essere dietro l’angolo), sarà poi lasciato spazio alla finalissima di Sanremo Giovani 2023, martedì 19 dicembre prossimo. La serata in diretta su Rai 1 non solo darà il verdetto su chi, tra i giovani talenti, si aggiungerà al già nutrito cast dell’edizione 2024, ma – come d’abitudine – dovrebbe darci modo di sapere i titoli dei brani, annunciati direttamente da questi ultimi.

La strada per il Festival di Sanremo 2024 è solo all’inizio.