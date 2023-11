La tradizione della prima puntata di Viva Rai 2 ormai è quella. Amadeus, come un portafortuna, è tornato ospite per lo ‘start’ della seconda stagione dello show di Fiorello questa mattina, lunedì 6 novembre 2023. Così come l’anno scorso, l’amico inseparabile dello showman ha voluto portare con sé una prima importante notizia su quello che sarà il Festival di Sanremo 2024. L’assist principale è stato dato dalla presenza di Marco Mengoni, che con lui è arrivato al glass del Foro Italico.

L’annuncio del conduttore e direttore artistico dell’ultimo(?) Festival di Sanremo riguarda proprio l’ultimo vincitore in ordine di tempo che con “Due vite” fa l’upgrade e da trionfatore… “Marco Mengoni non solo sarà il superospite della prima serata della kermesse (martedì 6 febbraio 2024, ndr), ma c’è molto di più: Marco Mengoni sarà anche il co-conduttore“.

*IN AGGIORNAMENTO*