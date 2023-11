Viva Rai 2! conferma la bravura senza tempo e l’onnipotenza di Fiorello

Con la sua prima puntata Viva Rai2! conferma senza sorprese la bravura senza tempo e l’onnipotenza dello showman siciliano. Solo lui infatti può riunire in uno spettacolo pazzesco alle sette del mattino personaggi come Amadeus, Marco Mengoni e Francesco Totti.

Partito un quarto d’ora prima rispetto alla scorsa edizione, a precederlo è un Mattin Show (una sorta di riepilogo di quanto accade su Instagram, piattaforma su cui Fiore tiene un’anteprima dell’anteprima). Di certo il programma non ha risentito del cambio di location, da via Asiago al Foro Italico.

Il comico ne ha approfittato comunque per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, visto che ha dovuto lasciare via Asiago a causa delle proteste dei residenti per i rumori dello show. Prima ci manda il fido inviato Gabriele Vagnato, alle cui spalle campeggiano due mimi in arrivo. A mano a mano che i due misteriosi figuri si avvicinano alla telecamera si capisce subito che si tratta di Marco Mengoni e di Amadeus. Quest’ultimo si mette alla guida con il cantante e l’inviato per raggiungere l’amico di una vita a bordo di una vettura ornata di fiori con la scritta “Sanremo”.

E proprio all’arrivo dei due che arriva l’annuncio: Marco Mengoni sarà non solo l’ospite della prima puntata del Festival di Sanremo 2024, ma anche il co-conduttore al fianco di Amadeus. Non un annuncio da spiazzarci, dato che il vincitore della kermesse è quasi sempre presente sul palco dell’Ariston l’anno successivo, ma rimane una notizia.

VIVA RAI2!, OSPITE A SORPRESA FRANCESCO TOTTI

Una vera sorpresa è stata invece la presenza in solitaria di Francesco Totti all’Olimpico, che ha poi raggiunto Fiorello per una telefonata pacificatoria con l’allenatore della Nazionale Luciano Spalletti, i cui rapporti sono stati difficili negli ultimi anni. Il mister lo ha invitato a un’iniziativa con il Bambin Gesù, realtà che i due hanno sostenuto ai tempi della Roma. L’ex calciatore ha diplomaticamente accettato, anche se qualche attimo prima gli aveva detto che avrebbe preferito vederlo lontano dalle telecamere. Sul suo volto si percepiva chiaramente una leggera delusione.

Non delude ovviamente Fiorello, che al di là della sua onnipotenza basata sull’aver saputo costruire tanti rapporti negli anni non ha fatto mancare il suo talento comico. La rassegna stampa rimane un pretesto per la costruzione di uno spettacolo lontanissimo anni luce dal resto della televisione italiana. La battuta più bella della prima puntata riguarda la prolificità familiare del cantante Mario Biondi, che aspetta il decimo figlio: “Ha vinto lo Spermatozoo d’oro”.