Dopo sei episodi, anche LOL 3 ha un suo vincitore, che si è portato a casa l’ambito trofeo-logo della trasmissione ma soprattutto i 100.000 euro da devolvere in beneficenza. Lo show di Prime Video ha infatti rilasciato oggi, giovedì 16 marzo 2023, gli ultimi due episodi della terza stagione del comedy game show in cui, per chi ancora non lo sapesse, dieci attori ed attrici comici devono resistere per sei ore all’interno di un teatro senza mai ridere.

Le prime quattro puntate sono state rilasciate il 9 marzo: in gara Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Nella control room, invece, sono tornati Fedez (presente dal primo anno) e Frank Matano (anche lui presente dalla prima edizione, inizialmente come concorrente e poi come co-conduttore). I due, quest’anno, sono stati affiancati da Maccio Capatonda, vincitore della seconda edizione.

Ma chi ha vinto LOL 3? Ovviamente, vi ricordiamo che quanto state per leggere è spoiler e contiene dettagli sulle ultime due puntate del programma: se non volete rovinarvi la sorpresa e volete scoprire il vincitore guardano i due episodi finali, non proseguite nella lettura.

LOL 3, il vincitore (SPOILER)

Le ultime due puntate di LOL 3 hanno riservato qualche colpo di scena dal punto di vista delle eliminazioni. Alla fine della quarta puntata erano rimasti in gara Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

La quinta puntata ha visto l’eliminazione di due concorrenti: Nino Frassica e Cristiano Caccamo. Curioso segnalare che Frassica si è praticamente auto-eliminato dopo essersi auto-ammonito: in entrambi i casi, infatti, aveva riso durante una sua stessa esibizione. D’altra parte, come hanno fatto notare gli altri partecipanti, solo Nino poteva eliminare Nino. Caccamo è stato invece eliminato durante un’esibizione di Herbert Ballerina. Proprio quest’ultimo, durante la stessa esibizione, si è messo a ridere per un errore di pronuncia che gli è stato segnalato da Paolo Kessissoglu.

, quindi, sono rimasti in gara Herbert, Fabio, Luca, Marta, Paolo, Brenda e Marina, tutti già ammoniti. E proprio nel finale c’è stato un bagno di sangue: mentre il countdown stava per terminare, Marta Filippi è stata eliminata da Paolo, Marina Massironi dal momento Delirio in cui in teatro sono entrati tre gemelli ballerini, mentre Brenda Lodigiani e Paolo Kessissoglu non hanno resistito all’azione disturbante di Maccio Capatonda, che ha coinvolto i comici in gara in uno dei suoi assurdi trailer. Infine, auto-eliminazione per Herbert, che ha inutilmente cercato di non ridere ad un suo sketch.

Allo scadere del tempo, sono dunque rimasti in gara Luca Bizzarri e Fabio Balsamo. E qui si è verificato il colpo di scena: i due, d’accordo, hanno decido di ridere insieme nello stesso momento, decretandosi così entrambi vincitori della terza edizioni e dividendosi il montepremi in beneficenza. La proposta, fatta da Luca, è stata accolta da Fabio: sono loro due, quindi, i vincitori di LOL 3.