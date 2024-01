LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro è il nuovo show Original italiano di Prime Video che sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2024 (con i primi due episodi), spin-off di LOL: Chi ride è fuori. Il programma mette in palio la possibilità di partecipare come decimo concorrente alla quarta stagione di LOL.

LOL Talent Show – Chi fa ridere è dentro è un programma prodotto da EndemolShine Italy per Amazon Studios.

LOL Talent Show: quando esce

I primi due episodi del programma saranno disponibili su Prime Video a partire dal 22 febbraio 2024.

Il terzo e il quarto episodio, invece, saranno disponibili dal 29 febbraio.

Il quinto e ultimo episodio, invece, sarà visibile a partire dal 7 marzo.

LOL Talent Show: il regolamento, partecipanti

I protagonisti di questo show saranno comici professionisti, amatoriali, artisti di ogni genere, come maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori o rumoristi, ma anche persone comuni che posseggono spiccate doti di intrattenimento.

Ognuno di loro si esibirà davanti ad una giuria per giocarsi l’opportunità di entrare a far parte del cast della quarta stagione di LOL.

Le audition della prima stagione del programma si sono tenute a Milano e a Napoli.

La finalissima, invece, si è tenuta a Roma.

In ogni episodio, inoltre, ci sarà una guest star che si unirà alla giuria e che potrà cambiare le sorti di un concorrente.

Il vincitore, come già anticipato, parteciperà a LOL 4 in qualità di concorrente insieme a Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica.

LOL Talent Show, quante puntate sono?

La prima stagione del programma sarà composta da un totale di 5 puntate.

LOL Talent Show: conduttore, giuria, guest

Lo show è condotto da Mago Forest, concorrente della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori e concorrente e vincitore dello spin-off LOL Xmas Special: Chi ride è fuori.

I giurati di questa prima edizione, invece, sono Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, tutti e tre ex concorrenti della prima stagione di LOL.

LOL Talent Show: il trailer

Nel trailer, reso disponibile martedì 30 gennaio 2024, sono presenti anche i giudici guest che vedremo nelle 5 puntate e che sono Ciro Priello e Fabio Balsamo, Lillo e Michela Giraud.

È intuibile anche il meccanismo del programma: ogni giudice ha a disposizione una leva da spingere in avanti in caso di concorrente “LOL” e da tirare indietro in caso di concorrente non “LOL”.

LOL Talent Show: dove vederlo?

LOL Talent Show – Chi fa ridere è dentro sarà disponibile esclusivamente in streaming sulla piattaforma Prime Video.