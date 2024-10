Viaggio, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale: sono da anni gli ingredienti della domenica pomeriggio di Rai 3 grazie a Kilimangiaro, lo storico programma che torna anche per la stagione 2024-2025 (dopo l’anteprima di Kilimangiaro on the road) con nuove puntate, sempre condotte da Camila Raznovich giunta, con questa, alla sua decima edizione. Un programma colonna del palinsesto di Rai 3, che riesce sempre ad affascinare, incuriosire ed informare il pubblico. Volete saperne di più su questa edizione? Proseguite nella lettura!

Kilimangiaro Rai 3, puntata di oggi

20 ottobre 2024

Nella prima puntata si fa il punto sulla situazione climatica del pianeta, con particolare attenzione agli ultimi eventi italiani, con il climatologo del CNR Giulio Betti. Camila Raznovich si collega poi con Cagliari, dove si è appena concluso un mese eccezionale della Vela internazionale. Per il programma è presente l’ex campionessa olimpica di Windsurf e direttrice tecnica del settore giovanile della Federazione italiana vela, Alessandra Sensini, e l’oro olimpico di Windsurf a Parigi 2024, Marta Maggetti. L’alpinista Mario Vielmo racconta le sue avventure, è appena tornato dal Nepal dove ha concluso un’impresa che ha dell’incredibile: ha scalato tutte le vette di 8000 metri al mondo. L’inviato speciale del Tg3 Nico Piro presenta il suo ultimo libro dove racconta come è riuscito a fare il suo lavoro e andare spesso in zone di guerra, accettando e valorizzando la sua disabilità. Numerosi, infine, i filmati realizzati dai film-maker della trasmissione: Domenico Gambardella porta i telespettatori nell’Australia Occidentale, Francesco Malingri a Panama, Salvatore Braca a Belgrado e la biologa marina Mariasole Bianco in Oman.

Quando inizia Kilimangiaro 2024-2025?

La nuova edizione del programma, la ventisettesima, debutta su Rai 3 da domenica 20 ottobre 2024, alle 17:15.

Dove vedere Kilimangiaro oggi?

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Kilimangiaro in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Di cosa parla Kilimangiaro 2024-2025 su Rai 3?

Il programma, in onda dal 1998, rientra nel genere documentaristico e divulgativo: in ogni puntata la conduttrice, dallo studio, lancia dei documentari su vari luoghi dell’Italia e del mondo, accompagnati da una colonna musicale molto attenta. Nel corso del programma, però, intervengono anche degli ospiti in studio, per interviste o per raccontare il loro rapporto con i viaggi. Al programma partecipano anche gli stessi telespettatori, con domande alla redazione e, a volte, inviando i loro stessi video.

Kilimangiaro è un programma di Rai Cultura scritto da Camila Raznovich, Sergio Leszczynski, Massimo Favia, Maria Iodice, Geri Morellini, Antongiulio Panizzi, Floriana Pastore, Fabio Roberti e Claudia Tofani, con la consulenza di Cristoforo Gorno. La regia è di Federica Costantini.

Kilimangiaro e Il Borgo dei Borghi

Ogni stagione del programma ospita anche Il Borgo dei Borghi, una “competizione” tra alcuni dei più bei borghi d’Italia per aggiudicarsi il titolo di Migliore Borgo dell’anno. Nel corso delle puntate di Kilimangiaro sono presentati i borghi contendenti, mentre la proclamazione del vincitore (scelto dal voto online e da una giuria) avviene con uno speciale in prima serata in primavera.

Chi presenta Kilimangiaro su Rai 3?

Anche questa edizione del programma è condotta da Camila Raznovich, alla guida del programma dal 2014 e quindi giunta quest’anno alla sua decima edizione consecutiva del programma. Raznovich, nata a Milano, per anni è stata veejay di Mtv, per poi passare prima a La 7 e poi a Rai 3, dove ha condotto anche Amore Criminale, Tatami e Macondo.

Da dove va in onda Kilimangiaro su Rai 3?

Il programma va in onda dagli studi Rai del centro di produzione di Corso Sempione a Milano.

Kilimangiaro Rai 3 è in diretta?

Sì, il programma va in onda in diretta tutte le domeniche, dalle 17:15 alle 19:00.

Kilimangiaro Rai 3, contatti

Per contattare la redazione del programma, si può inviare una mail a kilimangiaro@rai.it. La trasmissione ha anche una pagina Facebook, un account su X ed uno su Instagram.