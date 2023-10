Camila Raznovich propone uno show sull’ambiente, in cui divulgazione e intrattenimento si fondo per parlare del nostro pianeta informando e divertendo

Parlare di ambiente in televisione, nell’epoca in cui stiamo vivendo, è sempre più importante. Ma serve anche saperlo fare catturando il pubblico nel modo giusto, affiancando la divulgazione all’intrattenimento. È quello che si propone di fare Macondo, il nuovo programma del sabato sera di Rai 3 che vede Camila Raznovich tra gli autori e alla conduzione di un vero e proprio “show sull’ambiente”. Siete curiosi? Proseguite nella lettura!

Macondo, significato

Partiamo dalle basi: cosa vuol dire Macondo? Il titolo del programma si riferisce alla città immaginata descritta nel romanzo del 1982 “Cent’anni di solutidine” del premio Nobel Gabriel Garcìa Marquez. L’autore narra di un gruppo di famiglie capitanato da José Arcadio Buendía che fugge nella foresta finché, accampato in riva al fiume, in sogno sente il nome di Macondo e lì fonda una città. Macondo vuole quindi rappresentare un luogo in cui è possibile sognare una storia diversa, come quella che la famiglia Buendìa percorre lungo un secolo.

Che cosa è Macondo?

Il programma vuole portare in prima serata la divulgazione culturale, con un passo leggero, divertente, con l’obiettivo di raccontare il mondo attraverso le lenti del cambiamento climatico. Tra i temi trattati, lo smaltimento dei rifiuti, la biodiversità, la qualità dell’aria e dell’acqua, la conservazione del paesaggio, il riciclo ed il risparmio energetico.

Macondo propone però anche reportage internazionali e nazionali che raccontano le storie di chi si impegna a salvaguardia della natura, in luoghi che sono già un po’ Macondo, come El Hierro, isola delle Canarie autosufficiente dal punto di vista energetico, e con contenuti mirati al pubblico più attento ai social.

Per finire una serie nella serie, ovvero un docureality sull’avventura di una giovane turista poco green che affronta cinque giorni di vita a impatto zero sulle Dolomiti Bellunesi, nel quasi completamente disabitato villaggio di Bramezza. Macondo è un programma prodotto da Rai Cultura, scritto da Camila Raznovich, Cristina Erbetta, Alessandra Ferrari, Alessandra Frigo e Vladimiro Polchi. Capo Progetto Giulia Lanza. Regia Cristian Biondani.

Macondo Rai 3, puntate

Prima puntata, 28 ottobre 2023

Tra gli ospiti della prima puntata il premio Nobel Giorgio Parisi, il campione olimpico Jury Chechi e l’immunologa Antonella Viola, che raccontano le imprese straordinarie di eroi dell’ambiente, come i “guardiani dei coralli” della Polinesia e i pescatori di Talamone, che per contrastare la pesca a strascico si sono inventati un museo in fondo al mare.

Macondo Rai 3, Camila Raznovich

A condurre il programma c’è Camila Raznovich, anche tra le autrici della trasmissione. Ormai volto di punta di Raitre, Raznovich dopo essere stata veejay di Mtv ha dedicato la sua carriera televisiva al tema dell’ambiente e dei viaggi, diventando la padrona di casa di Kilimangiaro e de Il Borgo dei Borghi.

Macondo, cast

Nel cast fisso del programma compare Luca Mercalli, climatologo presente in tutte le puntate. Presenti anche due noti influencer del mondo “green”, Barbascura e Marco Spinelli. I due hanno infatti realizzato appositamente per la trasmissione dei brevi filmati sui temi del cambiamento climatico.

Macondo, la band

Nel corso del programma non manca la musica, quella dei Gaudats Junk Band, originale band toscana che suona grandi successi rock e pop con i suoi strumenti fatti di scarti, interamente riciclati, rispettando così lo spirito ambientalista della trasmissione.

Macondo, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima edizione del programma sono quattro, in onda dalle 21:50 alle 23:45. L’ultima puntata va in onda il 18 novembre.

Da dove va in onda Macondo?

Il programma viene realizzato all’interno degli studi Rai di Corso Sempione, a Milano.

Dove vedere Macondo?

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Macondo in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.