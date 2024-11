Vincenzo Malinconico 2 è pronto a portarci nuovamente tra le strade di Salerno e nei meandri della mente del protagonista: la seconda stagione della legal dramedy di Raiuno con Massimiliano Gallo nei panni del protagonista riprende da dove si era chiusa la prima stagione offrendo al pubblico qualche novità ma mantenendo sempre quello spirito curioso verso la vita che contraddistingue il protagonista. Volete saperne di più sui nuovi episodi? Proseguite nella lettura!

Quando esce Vincenzo Malinconico 2?

La seconda stagione va in onda da domenica 1° dicembre 2024 su Raiuno. Le prime tre puntate vanno in onda di domenica, mentre l’ultima viene trasmessa lunedì 16 dicembre.

Vincenzo Malinconico 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della seconda stagione della serie sono quattro, ciascuna da cento minuti circa. Raiuno ne manda in onda i primi tre domenica 1°, 8 e 15 dicembre, mentre l’ultimo lunedì 16 dicembre, alle 21:30.

Vincenzo Malinconico 2, cast

Confermato il cast della prima stagione, con in primis Massimiliano Gallo nei panni del protagonista. Esce di scena, invece, Denise Capezza, interprete di Alessandra Persiano.

Massimiliano Gallo è Vincenzo Malinconico, il protagonista, avvocato di Salerno;

il protagonista, avvocato di Salerno; Teresa Saponangelo è Nives, psicologa, ex moglie di Vincenzo, per cui però prova ancora qualcosa;

psicologa, ex moglie di Vincenzo, per cui però prova ancora qualcosa; Giulia Bevilacqua è Clelia Cusati, giornalista dal senso critico ma anche ironica;

giornalista dal senso critico ma anche ironica; Lina Sastri è Assunta, suocera di Vincenzo;

suocera di Vincenzo; Francesco Di Leva è Tricarico, diventa spalla di Vincenzo suo malgrado;

diventa spalla di Vincenzo suo malgrado; Chiara Celotto è Alagia, figlia di Vincenzo e Nives;

figlia di Vincenzo e Nives; Francesco Cavallo è Alfredo, figlio di Vincenzo e Nives;

figlio di Vincenzo e Nives; Giovanni Ludeno è Espedito Lenza, ragioniere e amico di Vincenzo;

ragioniere e amico di Vincenzo; Luca Gallone è Benny La Calamita, avvocato e collega di Vincenzo;

avvocato e collega di Vincenzo; Carlo Massarini è Mister Fantasy, amico immaginario di Vincenzo, a cui dispensa consigli;

amico immaginario di Vincenzo, a cui dispensa consigli; Carolina Rapilo è Venere D’Asporto, prostituta coinvolta in un caso che Vincenzo segue;

prostituta coinvolta in un caso che Vincenzo segue; Chiara Cavalieri è la madre di Venere;

Paola Minaccioni è Addolorata;

Abdul Cisse è Fareed;

Chiara De Silva è Silvia;

Roberto Cacciopoli è Mattia;

Simone Colombari è Sergio Cardinale;

Marco Leonardi è il Magistrato Ranucci;

Diego Riace è Joker;

Edoardo Purgatori è Paolo Rogna.

Vincenzo Malinconico 2, dov’è Denise Capezza?

Nella seconda stagione non compare Alessandra Persiano, avvocata con cui Malinconico ha una storia durante la prima stagione. L’attrice che la interpreta, Denise Capezza, non fa quindi parte del cast, dal momento che nella seconda stagione scopriamo che Alessandra ha deciso di lasciare il protagonista.

Vincenzo Malinconico 2, la trama

Dopo una grossa batosta accusata nella prima stagione, Malinconico – nomen omen – sembra essersi infatti arreso all’idea che non capirà mai nulla dell’amore e della vita e che forse è meglio smetterla di farsi tante illusioni. In fondo sta per diventare nonno, con le donne ha chiuso e la sua carriera di avvocato non decollerà mai. Ma è davvero così?

In realtà, una nuova proposta di lavoro potrebbe riaccendere in Malinconico il desiderio di affermarsi e di aiutare chi ne ha più bisogno, grazie ai suoi metodi poco ortodossi da avvocato-psicologo, supportato occasionalmente da amici poco raccomandabili, ma di buon cuore, come Tricarico.

Non è però l’unica novità: a Salerno c’è una nuova giornalista, Clelia Cusati, una donna che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Proprio con lei, Malinconico si troverà a dover collaborare alla risoluzione di un caso particolarmente spinoso, che li unirà nonostante le loro palesi differenze.

Anche in casa Malinconico soffierà forte il vento del cambiamento, sebbene certe cose non cambino mai, come la complicata famiglia di Vincenzo, composta dalla ex moglie Nives, che sembra determinata a volerselo riprendere, dai figli Alagia e Alf che, per motivi diversi, rappresentano sempre una sfida, e la suocera Assunta, in via di guarigione dopo una lunga malattia.

Vincenzo Malinconico 2, regista e sceneggiatori

La seconda stagione è diretta da Luca Miniero, che prende il testimone da Alessandro Angelini. A scrivere il soggetto di serie sono Diego De Silva (dai cui libri è tratta la fiction); Massimo Reale (Skam Italia) e Pierpaolo Piciarelli (Imma Tataranni). De Silva, Piciarelli e Miniero scrivono anche le sceneggiature, con Gualtiero Rosella (La classe degli asini) e Paola Mammini (Gloria). A produrre Alessandro Passadore per Viola Film con Rai Fiction e con il sostegno della Film Commission Regione Campania.

Dov’è girato Vincenzo Malinconico 2?

Il set della seconda stagione è stato allestito nell’autunno 2023 a Salerno, in Campania, e nei dintorni. In particolare, alcune scene sono state girate anche a Cava de’ Tirreni.

Vincenzo Malinconico, i libri

La serie tv è tratta dai libri di Diego De Silva, editi da Einaudi. La seconda stagione è tratta nello specifico da “I valori che contano”, “Sono felice, dove ho sbagliato?” e dal racconto “Patrocinio gratuito”. L’unico libro da cui la serie non ha attinto, ad oggi, è “Sono contrario alle emozioni”.