Una giornata particolare 2024: su La7 la terza edizione del viaggio nella storia di Aldo Cazzullo

Da stasera, mercoledì, 9 ottobre 2024, in prima serata, per dieci puntate, andrà in onda, su La7, la terza stagione di ‘Una giornata particolare’, format originale de La7 prodotto da Stand by me.

Aldo Cazzullo accompagnerà i telespettatori in un appassionante viaggio in una giornata cruciale della Storia, un giorno che ha segnato o cambiato il corso degli eventi.

Il giornalista – supportato da due inviati nella “storia”, Claudia Benassi e Raffaele di Placido – attraverserà i luoghi di queste giornate particolari, luoghi meravigliosi e “parlanti” d’Italia e del mondo: dalla Roma barocca di Caravaggio fino dall’architettura razionalista del Foro italico; dal Teatro alla Scala di Milano passando per la Parigi di Caterina de’ Medici, i sassi di Matera dove Pasolini girò Il Vangelo secondo Matteo, la Normandia per lo sbarco degli Alleati, il Parco archeologico di Pompei fino a Istanbul, l’antica Costantinopoli, al centro della scena della storia.

Le interviste a Furio Colombo, Walter Veltroni, Riccardo Muti, Paolo Guzzanti, Francesca Fagnani, Giancarlo De Cataldo, Dacia Maraini, Francesco Guccini e Corrado Augias impreziosiscono la narrazione.

Una giornata particolare 2024: puntate

Si parte dal Viaggio di Adolf Hitler in Italia (il 3 maggio 1938) che, dietro la celebrazione dell’amicizia tra Benito Mussolini e il Führer, permetterà di analizzare nel dettaglio il rapporto tra i due dittatori. E ancora le Cinque giornate di Milano (18-22 marzo 1848), l’insurrezione nell’allora capitale del Regno Lombardo-Veneto, che portò alla temporanea liberazione della città dal dominio austriaco e preludio del Risorgimento. Ci sarà, poi, un’ampia pagina dedicata a Caterina de’ Medici – Regina italiana di Francia – e a una giornata fra le più cruente e controverse del Rinascimento: la notte di San Bartolomeo e la strage degli Ugonotti a Parigi (24 agosto del 1572). In Pier Paolo Pasolini, l’ultima notte (2 novembre 1975) verrà affrontato il racconto di un assassinio efferato e brutale, destinato a diventare uno dei grandi misteri dell’Italia del dopoguerra.

Altre puntate saranno dedicate alla Liberazione dell’Italia e dell’Europa dal nazifascismo (Giugno 1944 – Arrivano gli Americani), alla terribile eruzione del Vesuvio, che nel 79 d.C. distrusse Ercolano e Pompei ne Le ultime ore di Pompei, alla morte e alla vita di uno dei più grandi pittori di tutti i tempi, Michelangelo Merisi da Caravaggio ne Caravaggio – Il delitto e il castigo, alla Caduta dell’Impero Romano d’Oriente che ha segnato la fine del Medioevo nella puntata dal titolo Costantinopoli – La caduta dell’Impero, fino al Referendum istituzionale con cui gli italiani scelsero che forma dare allo Stato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale nell’appuntamento 2 Giugno 1944 – Monarchia o Repubblica.

Infine, l’ultima puntata, La grande bellezza, è un tributo all’ingegno, alla creatività e al genio di artisti, architetti e artigiani che, nei secoli, hanno trasformato il nostro Paese in un museo a cielo aperto, unico al mondo. Un’esperienza visiva e emotiva che ricorda l’immenso valore del nostro patrimonio e la sua importanza nel panorama culturale mondiale.

Una giornata particolare 2024: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Il programma di Aldo Cazzullo si può guardare, ogni mercoledì, per dieci puntate, in diretta tv e live streaming su La7. Sul sito, è possibile riguardare l’intera puntata e le clip più esaustive di ogni episodio.