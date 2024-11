Il fine settimana de La 7 è all’insegna del dialogo, del confronto e della scoperta, con In Altre Parole, il programma di Massimo Gramellini che fin dal suo esordio, nel 2023, ha raccolto un ottimo consenso di pubblico e critica. In ogni puntata, con ospiti fissi e altri di puntata, Gramellini affronta gli argomenti della settimana tramite nuove angolazioni e prospettive. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

In altre parole, ospiti stasera

9 novembre 2024

In apertura di puntata, la scrittrice e poetessa Dacia Maraini, in libreria con la sua ultima opera “Diario degli anni difficili”, dialoga con Massimo Gramellini e Roberto Vecchioni sui principali temi di attualità. Alla conversazione si uniscono la giornalista Marianna Aprile, insieme a Giovanna Botteri e Alessandra Sardoni, per offrire un’analisi approfondita sull’elezione di Donald Trump, le implicazioni del ritorno del Tycoon e le ragioni del fallimento della sinistra. Ospiti della puntata sono anche Edoardo Leo, al debutto come regista con il film “Non sono quello che sono”, una reinterpretazione moderna del celebre “Otello” di Shakespeare; Claudia Pandolfi interprete nel film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, ispirato alla storia vera di Andrea Spezzacatena, il quindicenne che il 20 novembre 2012 si tolse la vita dopo aver subito bullismo e cyberbullismo da parte dei compagni di scuola. Inoltre, Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, interviene per un approfondimento sulla situazione attuale della sanità italiana.

Quando va in onda In altre parole La7?

Il programma va in onda nel fine settimana: il sabato dalle 20:30 alle 23:15, la domenica dalle 20:30 alle 21:15, su La7. La seconda edizione è cominciata il 14 settembre 2024.

Dove vedere in streaming In altre parole La7?

Oltre che durante la messa in onda televisiva, è possibile vedere In altre parole in streaming sul sito ufficiale de La 7. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Che cos’è In altre parole?

Il programma, ideato e condotto da Massimo Gramellini, è “figlio” de Le Parole della settimana, programma che Gramellini ha condotto su Rai 3 dal 2016 al 2023. La struttura del programma non è cambiata: in ogni puntata, si affrontano le notizie della settimana e le parole che le contraddistinguono, con l’aiuto di un cast fisso e di altri ospiti. A fine puntata, Gramellini fa un racconto della “Buonanotte”, con un riferimento al “Buongiorno”, sua storica rubrica che ha scritto per La Stampa fino al 2017.

In altre Parole è un programma di Claudia Carusi, Ilenia Ferrari, Stefano Gallerani, Massimo Gramellini, Paola Greco, Alessandro Matarante e Silvia Truzzi e la collaborazione ai testi di Andrea Malaguti. La regia è di Piergiorgio Camilli.

Chi è il conduttore di In altre parole?

A condurre il programma c’è Massimo Gramellini, che lo ha anche ideato. Giornalista, è nato a Torino nel 1960. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza, la sua carriera è cominciata con il Corriere dello Sport – Stadio, per poi passare a La Stampa, con cui ha collaborato per 28 anni. Qui cura la rubrica quotidiana “Buongiorno” con cui, nel taglio basso della prima pagina, commenta un fatto della giornata precedente.

Nel 2017 passa al Corriere della Sera, dove tiene la rubrica “Il Caffè di Gramellini”, sulla falsariga della sua storica rubrica. Nel 2018 diventa docente all’Università Iulm di Milano nel master di Arti del racconto. Parallelamente, lavora in tv, collaborando prima con Che Tempo Che Fa e poi conducendo Le Parole, fino al passaggio a La 7. È stato sposato con Maria Laura Rodotà, mentre ora è sposato con Simona Sparaco.

In altre parole La7, ospiti fissi

Il programma può vantare una serie di ospiti presenti in ogni puntata: il comico Saverio Raimondo, che tiene la rubrica “In altre parolacce”; il cantautore Roberto Vecchioni, che tiene delle lezioni sulle parole; lo storico dell’arte Jacopo Veneziani; le giornaliste Alessandra Sardoni e Giovanna Botteri e Andrea Nuzzo.

In altre parole La7 è in diretta?

Sì, il programma va in onda in diretta ogni fine settimana.

Dove viene registrato In altre parole La7?

Il programma va in onda dagli studi di Roma.

Come contattare In altre parole La7?

Per scrivere alla redazione del programma, si può inviare una mail a redazione.gramellini@itvmovie.it.

Come partecipare come pubblico In altre parole?

Per partecipare come pubblico si può scrivere a tvtizianasrl@gmail.com oppure a pubblico.inaltreparole@itvmovie.it.