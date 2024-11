Corrado Augias approfondisce ogni settimana un tema con ospiti in studio e in collegamento

Corrado Augias regala al pubblico de La 7 un programma di approfondimento, informazione e riflessione: La Torre di Babele, in onda da dicembre 2023, ha segnato il debutto di Augias nella rete diretta da Andrea Salerno. Uno spazio in cui ogni settimana, con un argomento specifico, si ospitano esperti per discutere del tema e informare il pubblico in uno spazio di confronto mai banale. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

La Torre di Babele, ospiti stasera

25 novembre 2024

“Giubileo santo e dannato”

Nelle Americhe e in Africa aumenta il numero dei cattolici, mentre sono in calo in Europa, in Italia il numero dei praticanti si è addirittura dimezzato negli ultimi venti anni. A Roma è previsto l’arrivo di 35 milioni di persone, che Giubileo sarà? Che città li aspetta? Roma è ancora la città eterna e com’è cambiato negli anni il rapporto con il papato e con la Chiesa? Corrado Augias cerca le risposte avvalendosi del contributo dello psicoanalista e saggista italiano Massimo Recalcati, del giornalista Roberto D’Agostino e della sovrintendente speciale per Roma Daniela Poggi.

Quando viene trasmessa La Torre di Babele?

Il programma va in onda dal 16 settembre 2024 ogni lunedì sera, alle 21:15, su La 7.

La Torre di Babele, replica

La 7, per ora, non prevede repliche del programma.

La Torre di Babele in streaming

Oltre che durante la messa in onda del programma, è possibile vedere La Torre di Babele in streaming sul sito ufficiale de La 7. A questo link la pagina ufficiale del programma, da cui è possibile rivedere le puntate precedenti.

La Torre di Babele, il programma

In ogni puntata Corrado Augias affronta un grande tema storico, culturale, politico, economico e i suoi risvolti sull’attualità, sulla vita di ogni giorno e sul mondo che verrà. Un salotto in cui non mancano libri, servizi esterni, interviste, animate dalla solida competenza degli ospiti per condividere notizie fondate, seminare dubbi leciti e stimolare il pensiero critico.

Qual è il significato della Torre di Babele?

Il titolo del programma prende spunto dalla Torre di Babele, una struttura di cui narra la Bibbia nel libro della Genesi, la cui costruzione avrebbe rappresentato una sfida a Dio e causato la diversità linguistica fra i popoli del mondo.

Secondo il racconto biblico, all’epoca gli uomini parlavano tutti la medesima lingua. Gli uomini volevano arrivare al cielo per acquisire gran fama e non essere dispersi su tutta la terra come Dio aveva loro comandato. Ma Dio creò scompiglio nelle genti e, facendo in modo che le persone parlassero lingue diverse e non si capissero più, impedì che la costruzione della torre venisse portata a termine. Alla luce di ciò, oggigiorno quando si vuole indicare un luogo o una situazione di confusione, si usa il termine “Babele”.

Chi conduce La Torre di Babele?

Il programma è condotto da Corrado Augias, giornalista, scrittore ed autore televisivo. Nato e cresciuto a Roma, ha cominciato la sua carriera in Rai, diventando corrispondente da New York e da Parigi. Collaboratore anche per La Repubblica, Augias nel corso della sua carriera ha anche condotto numerosi programmi televisivi, sopratutto su Raitre.

Tra i programmi da lui condotti più noti, Cominciamo bene-Le storie, Città segrete, Rebus, Enigme e Quante Storie. Augias ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Premio Cesare Pavese, il Premio Flaiano alla carriera e il Premio Indro Montanelli.

La Torre di Babele, sigla

La sigla del programma è una versione riarrangiata del finale del Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini, noto anche per essere stato usato per aprire le trasmissioni della Rai.

La Torre di Babele, sigla finale

Il brano che invece chiude le puntate è Suite per Orchestra Jazz n. 2 (The Second Waltz), composizione di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič del 1938, già usata nella colonna sono di “Eyes Wide Shut” di Stanley Kubrick e come colonna sonora del Giffoni Film Festival.

La Torre di Babele su Facebook, X e Instragram

